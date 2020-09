Raed Arafat, despre restricţii: Este posibil, dacă evoluţia va fi una dramatică, să se ia măsuri mai drastice

„Noi am zis că vom merge pe ideea măsurilor zonale sau regionale, dar este clar că never say never, niciodată să nu spui niciodată. Nu ştim cum va evolua şi este posibil la orice moment, dacă evoluţia va fi una dramatică, să se ia măsuri mai drastice. Dar intenţia este să se ia măsuri pe localităţi, pe zone“, a afirmat Raed Arafat, vineri seară, 25 septembrie, la Antena 3, întrebat fiind dacă se va ajunge din nou la măsuri restrictive în situaţia în care numărul de îmbolnăviri de COVID-10 va continua să crească.

El a adăugat că speră ca primarii să nu reacţioneze la fiecare carantină şi să dea în judecată Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, aşa cum s-a mai întâmplat.

„Ne aşteptăm la o colaborare cu autorităţile locale mult mai apropiată şi mult mai corectă şi cu toţi care reprezintă autorităţile locale, astfel încât să limităm răspândirea, ca să nu ajungem să restricţionăm mai târziu zone mult mai mari“, a precizat Raed Arafat.





Acesta a arătat că aproape jumătate din capacitatea de Terapie Intensivă este ocupată în spitalele care asigură îngrijirea pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2.

„În situaţia în care numărul de cazuri va creşte, vor fi alocate paturi din zona non-COVID, fapt care va afecta alte patologii. (...) Noi ajungem să transferăm pacienţi în continuare din anumite localităţi în altele. Astăzi din Alexandria am transferat la Medgidia pacient, cu elicopterul“, a explicat Arafat.

El a spus că stocurile de materiale sanitare sunt „mai bune“ acum. Raed Arafat a susţinut că accesul la medicamente, mai ales la Remdesivir, este unul „limitat“ şi că România a primit recent o nouă tranşă din medicamentul considerat cel mai eficient tratament contra COVID-19.

Oficialul din MAI a adăugat că, deşi s-ar putea supăra unii, cum ar fi angajaţi ai Curţii de Conturi, DSU va apela în continuare la angajaţii din alte ministere, inclusiv MApN, pentru gestionarea crizei sanitare.