Polonia dă 4,6 miliarde de dolari pe 32 de avioane de luptă F-35. România nu s-a decis încă dacă rămâne la F-16 sau vrea să treacă la mult mai performantele F-35

"Este o zi importantă pentru aviaţia militară poloneză, pentru securitatea Republicii Polone, dar şi pentru securitatea acestei regiuni a Europei", a afirmat preşedintele polonez Andrzej Duda la semnarea acordului de către ministrul polonez al apărării Mariusz Blaszczak şi ambasadorarea Statelor Unite în Polonia, Georgette Mosbacher.







Acordul a fost semnat la Deblin, oraş pe ţărmul fluviului Vistula, unde se află un centru-cheie de pregătire a piloţilor în Polonia.





Fabricantul Lockheed Martin a declarat că primele avioane F-35 ar putea fi livrate Poloniei în 2024, a relatat Polish Press Agency.





Polonia urmează să devină primul utilizator de avioane de vânătoare de generaţia a cincea ale producătorului Lockheed Martin în regiunea Europei Centrale şi de Est , adăugându-le la flota sa de 48 de avioane de tipul F-16.









În tot acest timp, Forţele Aeriene Române abia au semnat un contract pentru completarea escadrilei 53 care are în dotare aviane de luptă F-16. Astfel încă cinci aparate vor ajunge la piloţii români care zboară în unitatea care luptă cu denumirea “WARHAWKS” (Şoimii războiului –n.red.) şi sub deviza “We prey, they pray”.





În vara anului trecut MInisterul Apărării Naţionale a comunicat că a decis să intre în programul de înzestrare a forţelor aerine cu avioane de vânătoare de ultimă generaţie, celebrele F-35. Ministrul Apărării de la acea vreme a confirmat că România îşi doreşte această capabilitate şi că este prinsă în acest program. "Ne dorim această capabilitate şi suntem prinşi în acest program. Oricum, avioanele F-35, ca preţ, în cadrul unui program de înarmare, sunt apropiate de preţul avioanelor F16, noi", a spus Gabriel Leş