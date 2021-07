Poliţia Română, Jandarmeria şi Poliţia de Frontieră scapă de şefii împuterniciţi. Ce spun oamenii legii

„În prima etapă au fost 153 de posturi scoase la concurs, la nivel naţional, pe 8 structuri. Acum scoatem 850 pe trei structuri, Poliţie, Jandarmerie şi Poliţie de Frontieră, de la bază şi până la vârf. Le-am cerut şefilor de structuri să vină cu o etapizare şi să vină în funcţie de urgenţă”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul a adăugat că unele anomalii din legislaţie au fost eliminate. „Dacă avem un inspector-şef împuternicit la Poliţie, un an, se practica după un an era trecut adjunct şi era împuternicit şef. Mai trecea un an. După ce trecea şi al doilea an putea fi doar desemnat conform reglementărilor în vigoare. Şi nu era în regulă nici împuternicit, nici desemnat. Acolo unde s-au epuizat toate posibilităţile legale de a desemna la conducerea respectivei instituţii pe colegul care îndeplineşte aceste condiţii, că asta e o altă problemă, că nu sunt mulţi care îndeplinesc condiţiile, atunci acolo avem prioritate zero din punctul meu de vedere şi am scos primele posturi de inspector-şef, la concurs”, a declarat Lucian Bode.

Ministrul de Interne spune că, cel mai probabil, posturile se vor ocupa în câteva luni. „Mă gândesc la inspectori-şefi acolo unde prioritar este să avem o conducere stabilită în urma unui concurs pentru că avem situaţii în care a fost împuternicit un an de zile şi nici măcar împuternicit nu mai poate să fie. Aceste funcţii le-am scos la concurs. Cerd că prin acest demers tragem un semnal corect în ceea ce priveşte responsabilizarea actului de conducere. Vă asigur că ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere va fi o regulă, practica împuterniciţilor va rămâne o măsură specială. Până în toamnă vrem să avem un număr semnificativ de funcţii ocupate prin concursuri”, a precizat Lucian Bode cu ceva timp în urmă.

1.380 de şefi au fost numiţi „din pix”

Preşedintele Sindicatului Democratic al Poliţiştilor, Gabriel Gîrniţă, a declarat pentru „Adevărul” că procedura era obligatoriu de pus în practică deoarece peste o mie de posturi de conducere sunt ocupate fără concurs la nivelul Poliţiei Române. „Deşi instituţia împuternicirii căpătase «tradiţie» în Ministerul Afacerilor Interne încă de acum aproximativ 4 ani, se pare că zilele acesteia ar fi numărate. Asta după ce ani la rândul ni s-a tot spus că se vor organiza concursuri pentru funcţiile de comandă din acest minister, dar totul a rămas la stadiul de vorbă. Doar la nivelul Poliţiei Române, dintr-un total de aproximativ 4.800 de funcţii de comandă, 1.380 sunt ocupate prin împuternicire, iar la nivelul M.A.I., doar anul acesta s-au dispus peste 250 de astfel de împuterniciri pentru funcţii de conducere”, a declarat Gabriel Gîrniţă.

Ocupate de jos în sus

Sindicalistul a explicat şi care este strategia de ocupare prin concurs a acestor posturi. „În prima fază procedura se va derula de la posturile mai mici de conducere în sus. Astfel, în prima fază se vor ocupa, de exemplu, posturile de şefi de posturi de poliţie rurală. Vor urma apoi cei de la poliţiile orăşeneşti, municipale şi, în fine, de la inspectoratele judeţene. Există şi trei excepţii. În prezent sunt scoase la concurs posturile de director general al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi de şefi ai inspectoratelor Olt şi Sălaj. Sperăm că acest început să fie unul de impact şi de interes pentru Ministerul Afacerilor Interne, astfel încât, în cel mai scurt timp, să fie ocupate prin concurs toate funcţiile de conducere din IGPR. Reprezentanţii Sindicatului Sidepol vor fi prezenţi, în calitate de observatori, la aceste concursuri, pentru asigurarea transparenţei şi obiectivităţii”, a precizat Gabriel Gîrniţă.

Program de lucru facultativ

Fostul şef al Poliţiei Centrul Vechi din Capitală, comisarul-şef Cristian Ghica, a început ieri un protest în faţa Ministerului Afacerilor Interne şi a observat cu stupoare că în instituţia cu pricina programul de lucru este oarecum facultativ. „Fiind în concediu, mi-am luat libertatea de a începe protestul la M.A.I. la 10 minute după ora 8.00. Dar ce să vezi? Nu sunt singurul care a întârziat! Se pare că numai proştii vin la munca la ora 8.00, pentru că la minister încă se mai vine, agale, deşi este deja 8.30”, spune în postarea lui, pe Facebook, comisarul-şef Cristian Ghica.

Poliţistul protestează în faţa Ministerului de Interne după ce a fost destituit din funcţie şi retrogradat drept pedeapsă pentru că a demascat ilegalităţi din sistem şi nu numai. „Protestez împotriva mafiei din Ministerul de Interne, împotriva ilegalităţilor, a menţinerii în funcţii a oamenilor obedienţi şi şantajabili, împotriva primelor acordate pe prietenii, împotriva a tot ce înţelegeţi să promovaţi doar pentru că ştiţi că nu vi se va întâmpla nimic. (…) Ştiu că mă veţi da afară, dar nu îmi pasă! Am două mâini, două picioare, nu mor de foame! Dar niciodată în viaţa asta nu voi face un pas înapoi!”, arată comisarul Cristian Ghica.