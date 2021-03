Plângere penală împotriva mascaţilor Poliţiei, după ce au dat buzna în casa unor nevinovaţi. Scuza: „N-aveţi număr pe poartă!”

Avocatul Adrian Cuculis, cel care le reprezintă pe cele două femei care s-au trezit cu mascaţii în curtea casei, după ce forţele de ordine au descins în mod greşit la imobilul cu numărul 26 A de pe strada Primăverii, în timp ce pe mandatul de percheziţie era trecut numărul 26 de pe strada Privighetorilor.



Avocatul a solicitat în numele clientelor daune morale de 50.000 de euro de la Ministerul Afacerilor Interne, de la Poliţia Română şi de la Serviciul de Acţiuni Speciale, precum şi de la toţi cei implicaţi.

Din plângerea penală depusă la Parchet rezultă că mascaţii au descins greşit la o adresă din comuna Clinceni, în timp ce puneau în executare un mandat de percheziţie pentru trafic de persoane.

„În data de 03.03.2021, la aproximativ ora 05.30-05.45, ne-am trezit din somn deoarece am auzit urlete, bătăi extrem de puternice în poarta curţii şi uşa casei în care locuim. (…) Lucrătorii de poliţie ne-au bruscat, ne-au terorizat fizic şi psihic, au lovit câinii cu armele din dotare. Un poliţist SAS i-a pus mitraliera în cap unuia dintre câini, s-a pregătit să tragă şi a urlat: «Îl împuşc, luaţi câinele, îl împuşc, vă împuşc! Mâinile sus! Vă împuşc!». (…) Unul dintre poliţiştii SAS, cel mai înalt, mi-a pus arma în piept (...) şi m-a ameninţat că dacă nu tac şi nu îi spun cum mă cheamă şi la ce adresă locuiesc, mă împuşcă. I-am spus în mod repetat”, arată părţile vătămate în plângerea penală.

Când şi-au dat seama poliţiştii că au greşit adresa

Mascaţii nu au realizat imediat că au făcut o greşeală şi au descins la altă adresă, în ciuda faptului că victimele tot repetau adresa la care locuiesc. „Unul dintre mascaţi a urlat la mine (...) m-a acuzat că fac trafic, mi-a solicitat să indic şi să scot persoanele care se ascund la noi în casă. L-am întrebat pe cine caută exact şi despre ce trafic e vorba, însă, în loc de răspunsuri, am primit urlete şi ameninţări cu împuşcarea, spunându-ne necontenit să ţinem mâinile sus”, se arată în documentul citat.

Unul dintre câini a scăpat „la mustaţă” de un glonte în cap: „M-am aruncat peste câinele nostru, întrucât cel mai înalt dintre poliţişti se pregătea să îl împuşte în acel moment, l-am rugat să nu tragă, să lase câine în pace (…). Cu greu am obţinut permisiunea poliţiştilor, am dus câinele în casă, iar unul dintre poliţiştii aflaţi în uşa casei m-a întrebat încă o dată unde locuiesc. Am strigat împreună cu mama mea adresa exactă: «Clinceni, judeţul Ilfov, strada Intrarea Primăverii, numărul 26A!». În acel moment, în mod şocant am fost întrebată: «Şi 26 unde este?» Amândouă plângeam, i-am rugat să ne lase în pace, le-am spus că nu cunoaştem unde se află numărul 26”.

Mascaţii au plecat fără să îşi ceară scuze, fără să arate un mandat de percheziţie şi fără să întocmească un proces-verbal. Victimele i-au urmărit până la adresa corectă şi au sunat la 112.

„Când aşa-zişii oameni ai legii au ajuns la adresa corectă lucrurile au stat în felul următor: unii dintre aceştia au rămas în maşinile lor pentru o perioadă de 10-15 minute, iar alţii au coborât, au băut o cafea, ba chiar au avut neruşinarea de a purta discuţii în contradictoriu cu noi, în timp ce noi îi anunţam că îi filmăm, spre exemplu: «Doamnă, nu scrie pe poartă nici un număr, este vina voastră că nu aveţi număr pe poartă, de-aia nu am ştiut unde trebuie să intrăm, v-am rugat să ne spuneţi unde să mergem!”.