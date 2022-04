Piedone, după ce a fost ridicat de DNA de pe aeroport: „Luasem bilete să plec cu soţia la Florenţa. Nu sunt fugar”. Ce acuzaţii i se aduc în noul dosar

„Luasem bilete să plec cu soţia la Florenţa, cu escala la Munchen. S-a anunţat o ameninţare cu bomba. Eram urcat. Prima dată Poliţia de Frontieră m-a intrebat dacă am uitat ceva la poarta 6. Am urcat în avion, avionul a stat 10-15 minute, după care s-a golit tot avionul. Înainte să urc în autobuz mi-a spus un poliţist să îl urmez. Mi s-a spus că am mandat de aducere intr-un dosar din februarie 2021. La DNA mi s-a spus că am calitatea de suspect”, a declarat primarul Sectorului 5.

Piedone a explicat care sunt acuzaţiile din noul dosar şi cine este denunţătorul. „La preluarea mandatului meu, la nici trei luni de zile, nu am pus în aplicare o decizie a Consiliului local privind de ce mai putea să exercite în Sectorul 5 societatea Rebu, pentru că singura societate abilitată era Salubrizare SA. (…)

Denunţătorul este fostul primar al Sectorului 5, Daniel Florea. Se pare că s-a denunţat singur în acest dosar. Probabil s-a deranjat foarte tare când am scos la iveală foarte multe nereguli în sector. În căldurile lui, crezându-se tot în campanie, la nici trei luni a făcut aceste denunţuri. Vă anunţ că nu au fost singurele denunţuri. Nu am nicio restricţie, absolut nimic”, a punctat edilul.

„Piedone nu fuge”

Cristian Popescu Piedone a fost ridicat de pe Aeroportul Otopeni cu patru zile înainte de decizia în dosarul „Colectiv”, în care edilul a fost condamnat în primă instanţă la 8 ani şi 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu.

„Ştim cu toţii că marţi este sentinţa în dosarul Colectiv. Au fost nenumărate amânări. Eu nu sunt fugar, îmi aştept sentinţa cu capul în sus. Puteam să fug de 1000 de ori. Piedone nu fuge”, a subliniat edilul Sectorului 5.