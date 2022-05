Părinţi români amendaţi în Germania pentru că au luat copilul în călătorie, deşi în România nu e vacanţă şcolară

Totul s-a întâmplat pe aeroportul Allgäu din oraşul german Memmingen. Familia călătorea din România în Germania. La debarcare, poliţia germană a interogat cuplul cu privire la scopul călătoriei şi motivul pentru care alături de ei se află şi copilul, care cel puţin teoretic, ar fi trebuit să fie la cursuri.

Ulterior, poliţiştii germani aveau să afle că părinţii români încalcă dreptul la şcolarizare obligatorie al copilului, în condiţiile în care în România nu era vacanţă scolară.

Poliţia a anunţat autoritatea şcolară responsabilă din Bucureşti, scrie allgaeuer-zeitung.de. Unitatea şcoară din România va trebui să sesizeze, la rândul ei, primăria care va stabili cuantumul amenzii.

Legea există în România, dar nu prea se aplică

Legea care sancţionează acest gen de fapte există în România, doar că nu prea este aplicată. Părinţii ai căror copii absentează nemotivat de la şcoală sunt pasibili de amenzi de până la 5.000 lei. Spre deosebire de Germania însă, în România nu a fost până în acest moment nici un caz în care părinţii să fie întrebaţi de poliţişti de ce copilul nu este la şcoală.

Fragmentul din lege care permite amendarea părinţilor:

"(2) Parintele sau tutorele legal instituit este obligat sa ia masuri pentru asigurarea frecventei scolare a elevului, pe perioada invatamantului obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi din culpa parintelui sau a tutorelui legal instituit reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 500 si 5000 RON sau munca echivalenta in folosul comunitatii, prestata de parinte sau de tutorele legal instituit.

(3) Amenzile sau munca in folosul comunitatii sunt aplicate de primarie, la sesizarea directorului unitatii de invatamant. Banii astfel obtinuti pot fi utilizati exclusiv in folosul invatamantului preuniversitar."'

De cele mai multe ori prin România raziile poliţiştilor vizează elevii de liceu care se strâng în localurile din jurul unităţilor de învăţământ.

