O evreică născută în România a fost încoronată Miss Supravieţuitoare a Holocaustului, la un concurs din Israel

La ediţia de anul acesta au participat zece concurente cu vârste între 79 şi 90 de ani. Concursul se desfăşoară anual din 2009, cu excepţia anului 2020, când a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19.

Marţi a fost anunţată câştigătoarea ediţiei de anul acesta, fiind vorba de Salina Steinfeld, născută în România. Ea a supravieţuit atacurilor naziste înainte de a se muta în Israel în 1948, unde s-a căsătorit şi a avut 3 copii, conform organizatorilor. De asemenea, ea are şapte nepoţi şi 21 de strănepoţi.

Foto EPA-EFE

„După ce am trecut prin ce am trecut în Holocaust, nu am visat niciodată că aş putea ajunge unde sunt, cu o familie mare: doi copii, patru nepoţi şi doi strănepoţi. Şi totuşi, iată-mă aici, la această vârstă minunată, 87 de ani. Este un lucru dumnezeiesc, este de nedescris”, a declarat o concurentă, Kuka Palmon, care a supravieţuit unui pogrom în România, ţara natală.

Unii comentatori şi supravieţuitori sunt îngrijoraţi că evenimentul depreciază memoria celor 6 milioane de evrei ucişi de nazişti.

Nepoata unei concurente a contestat punctul de vedere al unor supravieţuitori şi a precizat că femeile care au îndurat orori în acea perioadă merită un astfel de concurs pentru ca „toată lumea să vadă câtă frumuseţe există în acestea”, scrie Daily Mail.

Organizatorii competiţiei spun că aceasta conferă strălucire şi respect unui număr tot mai mare de femei evreice a căror tinereţe le-a fost furată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar care au continuat să-şi construiască noi vieţi în Israel. Ei subliniază că nu este un concurs de „frumuseţe exterioară, ci una în care concurentele spun că au reuşit să supravieţuiască, să crească şi să aibă o familie”.