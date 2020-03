Nelu Tătaru: Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Suceava are peste 120 de pacienţi, dintre care cinci sunt pe ventilator. Este o transmitere accentuată

Nelu Tătaru a afirmat, miercuri seară, într-o intervenţie la Digi 24, că focarul de la spitalul din Suceava a decimat personalul medical din această unitate şi că este în desfăşurare operaţiunea de dezinfecţie.





„Eu încă sunt la Suceava, acest focar a ajuns la punctul în care a decimat personalul medical. Încercăm să stabilizăm o unitate primire urgenţe la nivelul Spitalului Suceava cu personalul care mai este valid, precum şi cu personal adus din centrul universitar Iaşi. În acest moment, Secţia de Boli Infecţioase are peste 120 de pacienţi, dintre care cinci sunt pe ventilator. Este o transmitere locală accentuată. La nivelul judeţului Suceava sunt peste 150 de cazuri confirmate. Spitalul este izolat, mai avem în jur de 100 de pacienţi care aşteaptă rezultatul testelor. Cei care sunt pozitivi vor fi internaţi la Boli Infecţioase, cei care sunt negativi vor merge în izolare la domiciliu“, a spus secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Nelu Tătaru.





El a precizat că, după terminarea operaţiunilor de dezinfecţie, spitalul va fi destinat pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus.





„A început dezinfecţia la etajele superioare, urmând ca în cursul săptămânilor următoare să devină un spital destinat pacienţilor cu Covid. Pacienţii sunt acum la etajul inferior, spitalul are nouă etaje. Noi am început dezinfecţia cu etajele superioare. Am izolat tot ce am descoperit la Clinica de Boli Infecţioase şi facem un recensământ al cadrelor medicale“, a afirmat Nelu Tătaru.





Totodată, Nelu Tătaru a spus că au fost mai multe cauze care au dus la situaţia critică de la Suceava, el invocând şi atitudinea delăsătoare a conducerii DSP Suceava.





„Au fost mai multe motive care au dus la acest deznodământ. Ancheta epidemiologică nu a mers pe un traseu care să ducă la identificarea anumitor cazuri, a fost un personal medical care a fost contaminat şi care a fost tardiv izolat. A fost greşit înţeles modul de a folosi unele echipamente de protecţie, dar a fost şi un management defectuos al crizei. A fost o atitudine a DSP delăsătoare“, a mai afirmat secretarul de stat Nelu Tătaru.





El a adăugat că a discutat cu medicii din cadrul spitalului sucevean, precizând că după ce i-a ascultat şi-a dat seama de dimensiunea neregulilor care s-au petrecut la acest spital.





Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Nelu Tătaru a spus, anterior, că a propus suspendarea contractului pentru managerul Spitalului Judeţean Suceava, Vasile Râmbu, iar şeful CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a fost de acord, însă decizia trebuie aprobată de CJ. Flutur a declarat pentru News.ro că l-a suspendat pe Vasile Râmbu şi l-a desemnat în locul acestuia pe Florin Filip, şeful Secţiei de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică. La Spitalul Judeţean Suceava, peste 80 de medici şi asistente au fost infectaţi cu coronavirus.