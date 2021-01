Moscovei nu i-au picat bine dronele de luptă aduse de americani în România: SUA vizează Flota rusă din Marea Neagră şi Crimeea

Astfel, expertul militar rus Alexei Leonkov a declarat că SUA „se bazează pe România pentru contracararea Flotei ruse din Marea Neagră şi a grupării de forţe din Crimeea”.

Expertul a precizat că forţele americane întrebuinţează în mod activ drone în Regiunea Mării Negre pentru îndeplinirea misiunilor de cercetare. „Având în vedere că în ultimii ani americanii au creat un număr tot mai mare de centre pentru controlul dronelor, se poate presupune că le vor folosi pentru a rezolva problemele din interiorul zonelor ruseşti A2/AD”, a precizat Alexei Leonkov, citat de defenseromania.ro. În sistemul militar, conceptul tactic A2/AD (din expresia engleză anti-acces and area denial - restricţionarea şi interzicerea accesului şi manevrei) implică descurajarea adversarului prin crearea unui pericol sporit pentru desfăşurarea sau deplasarea forţelor sale în zona apărată.

„Pentru a contracara Rusia în Regiunea Mării Negre, miza este pusă pe România. Pe teritoriul românesc există un raion de dislocare a rachetelor de interceptare americane. Dar, de fapt, acolo vor fi desfăşurate nu numai rachete de interceptare, ci şi rachete de croazieră Tomahawk. Aceste misiuni sunt rezolvate cu ajutorul lansatoarelor MK-41”, a mai precizat Alexei Leonkov.

Semnal pentru Rusia

Reamintim că aeronavele fără pilot ajunse la Câmpia Turzii sunt din cadrul Detaşamentului 1 al Grupului Expediţionar 31, subordonat Escadrilei 31 Vânătoare de la Aviano, Italia, şi urmează să desfăşoare misiuni de culegere de informaţii, supraveghere şi recunoaştere.

„Poziţionarea avansată a MQ-9 în această locaţie strategică oferă asigurări aliaţilor şi partenerilor noştri, şi în acelaşi timp trimite un mesaj adversarilor noştri, că putem reacţiona rapid la orice ameninţare emergentă”, a declarat generalul Jeff Harrigian, comandantul Forţelor Aeriene ale SUA în Europa.

Drona MQ-9 Reaper este pilotată de la sol de un echipaj format din doi operatori, are o autonomie de 14 ore, o viteză maximă sub 500 de kilometri pe oră şi o rază de acţiune de 1.850 de kilometri. Are două radare, din care unul specializat pentru mediul marin, şi poate fi înarmată cu o gamă largă de rachete sau bombe ghidate laser. De exemplu, poate căuta şi ataca ţinte la sol cu până la 14 rachete ghidate aer-sol AGM-114 Hellfire. Un astfel de aparat a fost recent folosit la uciderea generalului iranian Qassem Soleimani,