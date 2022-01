Ministrul Afacerilor Externe: Eu nu văd absolut nicio problemă ca Federaţia Rusă să vină să viziteze baza de la Deveselu

"Tot ce înseamnă trupe şi echipamente aliate pe flancul estic, inclusiv în România, fac parte ceea ce înseamnă, din apărarea colectivă, unde un stat terţ nu are cum să aibă un drept de veto", arată ministrul, care nu vede "o problemă" ca Federaţia Rusă, "sau oricine altcineva", să vină să viziteze baza de la Deveselu pentru a se convinge de realitatea afirmaţiilor făcute oficial, subliniind însă aspectul reciprocităţii cu privire la astfel de vizite.

Întrebat dacă este îngrijorat de solicitarea Federaţiei Ruse ca NATO să îşi retragă trupele din România, ministrul Afacerilor Externe a răspuns negativ.



"Nu pot să spun că am fost îngrijorat pentru că România este stat aliat, membru al NATO, avem toate garanţiile de securitate care decurg din această calitate, NATO este cea mai puternică alianţă politico-militară din istorie, suntem acoperiţi de clauza de apărare colectivă. Iată, aliaţi din NATO foarte importanţi vin în România cu trupe şi cu echipamente ca să ne sprijine", a declarat Bogdan Aurescu, joi seară, la Digi 24.



El a subliniat că "solicitarea în sine referitoare la România şi Bulgaria nu se regăseşte explicit în propunerile Federaţiei Ruse din decembrie".



"Menţionarea explicită a României şi a Poloniei a fost făcută într-un context în care s-a răspuns la întrebare adresată purtătorului de cuvânt al Ministerului rus de Externe prin care se încerca o explicitare a acelor propuneri din decembrie şi noi am arătat foarte clar că o astfel de solicitare este inadmisibilă. Tot ce înseamnă trupe şi echipamente aliate pe flancul estic, inclusiv în România, fac parte ceea ce înseamnă din apărarea colectivă unde un stat terţ nu are cum să aibă un drept de veto sau nu poate să exprime o astfel de poziţionare. Oricum ceea ce va fi amplasat în România ca parte a acestui efort de consolidare a flancului estic reprezintă măsuri strict defensive”, a explicat Bogdan Aurescu.



El a arătat că scutul de la Deveselu nu include rachete ofensive, ci interceptori care vizează posibile atacuri din afara Europei.



"Eu nu văd absolut nicio problemă ca Federaţia Rusă, sau oricine altcineva, să vină să viziteze baza de la Deveselu şi să se convingă personal că acolo este nimic altceva decât ceea ce am spus noi, nu este niciun fel de ameninţare faţă de Federaţia Rusă. Dar există în acelaşi timp - şi aici cred că este o cerinţă absolut logică - există şi cerinţă de reciprocitate: dacă Federaţia Rusă este interesată să verifice ceea ce deja cred că ştie şi anume că această bază nu reprezintă în niciun caz o ameninţare, şi noi aliaţii, inclusiv România, avem dreptul să cerem să vizităm şi noi baze de rachete, de exemplu, amplasate pe teritoriul Federaţiei Ruse. Cred că este o cerere absolut normală”, a adăugat ministrul.