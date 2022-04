MIG 21, legate la sol. Specialiştii dezvăluie cum s-a luat decizia bruscă de a opri de la zbor avioanele sovietice din dotarea Armatei Române

„Necesitatea de-a îmbunătăţi siguranţa aeronautică şi capacitatea pe care o avem de-a asigura apărarea cerului ţării au condus la luarea acestei decizii.(...) Din păcate, vechimea foarte mare a acestor aeronave îşi spune cuvântul şi am fost cu toţii martori, în ultimii ani, ai unor incidente cu urmări foarte grave. Am pierdut piloţi de elită, au rămas familii îndoliate, de aceea este absolut firesc să fim concentraţi pe siguranţa exploatării aeronavelor militare”, a transmis generalul Daniel Petrescu, şeful Statului Major al Apărării, într-o postare pe o reţea de socializare.

Drept urmare MiG-urile 21 LanceR au mai făcut un pas spre „pensionarea” din Forţele Aeriene Române printr-un ordin al şefului Statului Major al Apărării, general Daniel Petrescu, care prevede că activităţile de zbor ale bătrânelor aeronave sunt suspendate, începând de vineri, 15 aprilie.

Am pierdut piloţi de elită, au rămas familii îndoliate, de aceea este absolut firesc să fim concentraţi pe siguranţa exploatării aeronavelor militare. Daniel Petrescu general, şeful Statului Major al Apărării

Teoretic, avioanele de origine sovietică aflate în serviciu de peste 40 de ani ar mai fi trebuit să rămână bune de zbor câţiva ani, până la achiziţionarea celor două escadrile de F-16 Fighting Falcon de la guvernul Norvegiei, cel puţin. Însă incidenţa considerabilă a evenimentelor şi accidentelor de aviaţie înregistrate pe timpul exploatării aeronavelor MiG-21 LanceR, soldate cu victime şi aeronave avariate sau distruse, a dus la decizia suspendării activităţilor de zbor ale acestora.

Se analizează momentul „pensionării” definitive

Nu s-a luat încă o decizie, dar se analizează chiar şi momentul în care aceste aparate vor intra definitiv în istoria Forţelor Aeriene Române. Adică vor fi scoase definitiv din serviciu şi plasate într-o rezervă pentru ceva timp.





În perioada suspendării activităţilor de zbor cu aeronavele MiG-21 LanceR, Forţele Aeriene Române vor continua să execute Serviciul de luptă Poliţie Aeriană cu aeronavele F-16 Fighting Falcon AM/BM Block 15 trecute printr-un MLU, parte din escadrila 53 Warhawks de la baza aeriană 86 Borcea, sprijinite de aeronavele aliate dislocate în România, în cadrul misiunii de Poliţie Aeriană Întărită (Enhanced Air Policing) sub comandă NATO. De asemenea, sistemele de apărare cu baza la sol din dotare vor executa misiunile de Poliţie Aeriană sub comandă naţională, precum şi în cadrul Sistemului NATO Integrat de Apărare Aeriană şi Împotriva Rachetelor (NATO Integrated Air and Missile Defence System), a precizat MApN.

Generalul (r) de aviaţie Ştefan Dănilă, fost şef al Statului Major General, dar şi fost pilot de MiG, a subliniat, citat de umbrelastrategică.ro , caracterul temporar al măsurii, spunând că „va urma o analiză de eficienţă şi siguranţă a zborului, care va sta la baza deciziei de oprire sau continuare a zborurilor” şi a remarcat că „atipic este că ordinul a fost dat de şeful SMAp (Statul Major al Apărării -n.red.), înainte de a se face analiza, fără a fi consultată conducerea SMFA (Statul Major al Forţelor Aeriene - n.red.)”.

Se accelerează achiziţionarea celor 32 de F-16 Fighting Falcon

În acelaşi timp, MApN susţine că au fost dispuse măsuri pentru accelerarea demersurilor în vederea achiziţionării celor 32 de aeronave F-16 din Norvegia, care vor constitui, în perioada următoare, încă două escadrile. Proiectul legii de aprobare a acestei achiziţii a parcurs etapa de transparenţă legislativă şi se află în circuitul de avizare, urmând a fi prezentat Parlamentului României în cel mai scurt timp.

Resursa disponibilă a aeronavelor din cadrul celor trei escadrile de avioane multirol F-16, care vor fi operate de Forţele Aeriene, asigură operarea lor pentru o perioadă de minimum 10 ani. Cele trei escadrile vor constitui o capabilitate operaţională aeriană de tranziţie către aeronavele F-35, de generaţia a V-a, a mai transmis MApN.

Cine face acum poliţie aeriană deasupra României

În prezent, misiunile de Poliţie Aeriană Întărită (Enhanced Air Policing) sub comandă NATO la graniţele României sunt realizate de 17 avioane F-16 A/B Fighting Falcon ale Forţelor Aeriene Române, 8 aeronave F-16 Fighting Falcon ale US Air Forces şi 4 aeronave F/A-18 Super Hornet, din cadrul Forţelor Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa şi 2 aparate F-35 Lightning II de generaţia a V-a ale US Air Force. Toate aceste aeronave vor decola în caz de urgenţă de pe Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniţă” de la Borcea.

Lor li se alătură şi 8 aeronave Eurofighter Typhoon din cadrul Forţelor Aeriene Italiene, care constituie Detaşamentul Black Storm, 6 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane şi 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Regale Britanice (RAF) ce execută misiuni de poliţie aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Toate aceste aeronave de luptă sunt ridicate prin rotaţie, dar zilnic pentru misiuni de patrulare.

Cronologia accidentelor în care au fost implicate aparate MiG-21, iar piloţii şi-au pierdut viaţa

După Revoluţia din Decembrie 1989, aeronavele MiG-21 au fost implicate în 20 de accidente aviatice. Facem această precizare pentru că în acest interval au mai fost catastrofe aviatice în care au fost implicate şi aparate MiG-23, MiG-29 sau IAR 99 ale Forţelor Aeriene. Numai în accidentele cu MiG 21 au decedat 11 piloţi. Iată o cronologie a accidentelor soldate cu pierderea piloţilor. În toate celelalte cazuri, piloţii s-au catapultat şi au scăpat cu viaţă.

- 18 mai 1994 – Un avion MiG-21 s-a prăbuşit în timpul unui zbor de antrenament. În urma accidentului, pilotul a murit, iar avionul, aparţinând unităţii de aviaţie militară din Timişoara, a fost distrus.

- 14 octombrie 1994 – Un avion MiG-21 s-a prăbuşit, iar pilotul Adrian Truşcă şi-a pierdut viaţa. În urma anchetei, s-a constatat că erorile pilotului au stat la baza accidentului.

- 27 iulie 1995 – Un avion MiG-21, de la UM 019051 - Deveselu, s-a prăbuşit după aproximativ 15 minute de la decolare. Aparatul executa un zbor de cercetare meteo, combinat cu un exerciţiu de luptă ce simula trageri în ţinte terestre. În urma accidentului, şi-au pierdut viaţa ambii piloţi.

- 21 februarie 2002 – Un avion MiG-21 LanceR, cu simplă comandă, aparţinând Bazei 86 Aeriene Feteşti, s-a prăbuşit în lacul piscicol Iezer, din apropierea municipiului Călăraşi. Avionul a fost distrus, iar pilotul, Adrian Săvulescu, şi-a pierdut viaţa. Zborul se efectua în cadrul unui antrenament de strictă supraveghere. Accidentul a fost provocat de impactul cu o pasăre.

- 26 septembrie 2003 – Un avion MiG-21 LanceR s-a prăbuşit în apropiere de Câmpia Turzii, iar pilotul, căpitanul comandor Sorin Popa, a murit, nereuşind să se catapulteze. Accidentul aviatic s-a produs pe un deal din vecinătatea comunei Viişoara. Aparatul de zbor aparţinea unităţii aviatice de la Luna şi executa un zbor de antrenament. Cauza a fost dezorientarea spaţială.

- 22 noiembrie 2006 – O aeronavă MiG-21 LanceR s-a prăbuşit la Beliu, în judeţul Arad. Aeronava a funcţionat normal pe întreaga durată a zborului, de la decolare până la impactul cu solul. Comisia de investigare a apreciat că producerea catastrofei aeriene poate fi atribuită „instalării subite a pierderii de conştienţă a pilotului, indusă de unul de factorii de mediu sau de o afecţiune psiho-fizică pre-existentă în stare latentă”. Pilotul, care se afla singur în avion, a decedat.

- 1 noiembrie 2010 – Un aparat se prăbuşeşte în apropiere de Câmpia Turzii. Doi piloţi militari îşi pierd viaţa.

- 7 iulie 2018 – Un MiG-21 LanceR, care participa la mitingul organizat cu prilejul Zilei Porţilor deschise de la Baza Aeriană Borcea, s-a prăbuşit în timpul demonstraţiei, în apropierea staţiei de taxare de la Feteşti. Pilotul, locotenent-comandorul Florin Rotaru, în vârstă de 36 de ani, a murit, după ce a refuzat să se catapulteze, el rămânând la manşă pentru a duce avionul cât mai departe de oamenii care participau la eveniment.

- 2 martie 2022 – Un avion MiG-21 LanceR s-a prăbuşit, cel mai probabil, în judeţul Constanţa, în jurul orei 20.00, iar pilotul a decedat.