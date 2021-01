Marian Zlotea a intrat în panoplia infractorilor urmăriţi internaţional. Fostul PDL-ist a fugit din ţară înainte să fie condamnat la 8 ani de închisoare

Zlotea a fost condamnat pentru trafic de influenţă, luare de mită, constituire de grup infracţional organizat şi instigarea la luare de mită. Acesta a fost acuzat de procurori că îi obliga pe salariaţii Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) să cotizeze lunar la PDL, transmite G4Media.ro.

Fostul europerlamentar fusese condamnat în primă instanţă de Tribunalul Bucureşti la doi ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită în formă continuantă pe vremea când era preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi Siguranţa Alimentelor.

După condamnarea definitivă, Marian Zlotea a anunţat miercuri pe Facebook că a părăsit România şi a cerut statut de refugiat politic în altă ţară.

„În acest moment, ştiind de această înscenare de sentinţă care urma să mi se pregatească am părăsit Romania şi, la fel ca fostul meu coleg din Parlamentul European, spaniolul Carles Puigdemont, am cerut statut de refugiat politic în altă ţară. Cu probele şi dovezile pe care le am, inclusiv înregistrările din dosar care îmi dovedesc nevinovăţia, îmi voi căuta dreptatea la CEDO”, a scris Zlotea pe Facebook.