Imagini cu drona Bayraktar prăbuşită la Sulina. Ce performanţe are

MApN a comunicat că miercuri, 11 mai, Forţele Navale Române au fost sesizate cu privire la existenţa unei epave aeriene (dronă) care plutea în derivă în apele teritoriale ale României, într-o zonă situată între Sulina şi Sfântu Gheorghe, la aproximativ două mile marine de ţărm.

Epava dronei a fost recuperată de o navă a Forţelor Navale, fiind preluată ulterior de Forţele Aeriene Române pentru derularea procedurilor legale de identificare a epavei şi cercetarea împrejurărilor în care aceasta a ajuns în apele teritoriale ale României.

Din primele date a rezultat că epava, care poartă însemnele Forţelor Navale ale Ucrainei, nu avea armament şi muniţie la bord.

Din coroborarea datelor de trafic aerian din regiunea Mării Negre, aparatul de zbor s-a prăbuşit în spaţiul aerian ucrainean, cel mai probabil în cursul acţiunilor desfăşurate în perioada 7-8 mai. Epava a fost ulterior purtată de curenţi către apele teritoriale ale României, unde a fost reperată în data de 11 mai.

La acest moment, sunt desfăşurate procedurile legale de notificare a autorităţilor ucrainene cu privire la această situaţie, a mai comunicat MApN.

FOTO Facebook / Cătălin Nunu

Reamintim că, printre cele mai eficiente arme folosite acum de ucraineni se numără şi drone de fabricaţie turcească Bayraktar TB2. Aparatele au o autonomie de 27 de ore, o viteză maximă de 220 de kilometri pe oră şi un plafon de zbor la 5.500 de metri. Bayraktar TB2 pot fi folosite pentru misiuni de supraveghere, pentru dirijarea focului artileriei sau bombardament şi atac la sol. Drona are o lungime de 6,5 metri, o anvergură a aripilor de 12 metri şi poate transporta echipamente sau armament cu o greutate maximă de 150 kg. TB2 are patru puncte de prindere pentru armament. Comparativ cu dronele de fabricaţie occidentală, Bayraktar TB2 au un cost extrem de redus dacă avem în vedere raportul calitate/preţ. O dronă de fabricaţie turcească are un preţ unitar de 5 milioane de dolari, în timp ce o dronă General Atomics MQ-9 Reaper, de producţie americană, mai performantă, este adevărat, costă 32 de milioane de dolari.