Ignoranţi cu ifose: ce pregătire are operatoarea 112 care a umilit doi părinţi ce reclamau că fetiţa lor se simte rău

Cazuri precum cel din judeţul Cluj, în care doi părinţi care au sunat la 112 pentru a cere ajutor pentru că fetiţa lor au fost jigniţi şi umiliţi de operatorul ambulanţei se pot repeta oricând. Cel puţin asta susţine secretarul general al Federaţiei Naţionale Sindicale Ambulanţa din România (FNSAR), Rareş Ghilea, care este chiar angajat al Serviciului de Ambulanţă din Cluj.

Sindicalistul explică faptul că astfel de evenimente au loc pe fondul unor lacune legislative, dar şi a slabei organizări în domeniu. „Nu există o şcoală de operatori de Ambulanţă-112. Se face numai un curs de scurtă durată. În final, oamenii învaţă ulterior unul de la altul când intră în pâine. Nu există nici un ghid de bune practici pentru acest tip de lucrători. Sigur, există un regulament de ordine interioară, dar cam atât. Tonul operatorului nu a fost unul normal, este unul de condamnat. Dar trebuie să spun că operatoarea în cauză vorbeşte cu toată lumea mai strigat, aproape ţipat. Dar cu toată lumea, cu pacienţii, cu familia şi chiar şi cu noi, colegii ei”, a precizat sindicalistul.

Conform celor declarate de Rareş Ghilea, în România, cursul pentru operatorii de Ambulanţă-112 este unul minimal. Şi asta cu toate că normele europene impun o bună pregătire a operatorilor. Concret, printr-o rezoluţie referitoare la serviciul universal de urgenţă şi la numărul 112, Parlamentul European cere încă din 2011 „realizarea schimbului de bune practici între statele membre în ceea ce priveşte gestionarea apelurilor la 112, îndeosebi sub aspectul formării profesionale a operatorilor, folosirea unui singur operator pentru gestionarea unui apel”.

14 săptămâni de cursuri

Cu toate astea cursurile din România dureză şi acum numai şase săptămâni şi au ca scop formarea viitorilor operatori de Ambulanţă-112 pe linia ajutorului de urgenţă, psihologiei, oratoriei şi a utilizării echipamentelor IT. Sper comparaţie, în Europa occidentală, dar şi în Stale Unite aceste cursuri sunt mult mai consistente. În Irlanda, de exemplu, şcoala pentru operatorii care preiau apelurile la ambulanţă durează cel puţin 14 săptămâni. Primele cinci săptămâni sunt pur teoretice şi se ţin în săli de curs sau laboratoare dotate cu computere. Elevii urmează cursul International Academies of Emergency Dispatch (IAED), care este în standard şi recunoscut prin diplomă în 58 de ţări. Elevul primeşte cunoştinţe de resuscitare cardio-pulmonară, de utilizare a defibrilatoarelor, dar şi noţiuni de anatomie sau psihologie. În plus, studenţii învaţă cum se citeşte corect o hartă, dar primesc şi unele noţiuni de medicină legală şi deprind procedurile operaţionale standard în urgenţele medicale.

A doua etapă a instruirii se desfăşoară într-un dispecerat al ambulanţei, iar elevul lucrează individual, cu un operator experimentat timp de patru săptămâni. Ce-a de-a zecea săptămâna este una de evaluări practice şi teoretice, iar în ultimele patru săptămâni cursanţii vor face practică în dispecerat sub supravegherea unui instructor.

„Merg până în pânzele albe”

Reamintim că doi părinţi din judeţul Cluj au făcut publică o discuţie pe care au avut-o cu un dispecer de la Ambulanţă, atunci când au sunat la 112 deoarece fetiţa de un şi 6 luni urina cu sânge. Le-a răspuns o femeie care i-a certat că n-au sunat la medicul de familie, le-a spus că problema fetiţei nu este o urgenţă şi le-a cerut, pe ton ridicat, să nu o înveţe ce are de făcut. „Dă-mi-o pe mamă, vorbesc cu... Păi vorbiţi doamnă, dumneavoastră, că sunteţi mamă! / Mama copilului: Am observat că când urinează, plânge. / Dispecer 112: Că când… / Mama copilului: Am schimbat-o de pampers, am şters-o şi i-a curs sânge (…) dacă observam mai repede, normal că mergeam la medicul de familie…/ Dispecer 112: Şi acum Ambulanţa ce poate să vă facă, doamnă?! / Mama copilului: Să o ducem la Urgenţe, să îi facă analiză de urină. / Dispecer 112: Asta nu e o urgenţă! / Tatăl copilului: Deci nu e o urgenţă… / Dispecer 112: Păi da, sunaţi medicul de familie, poate vă dă telefonic un tratament pentru asta, domnu'./ Tatăl copilului: Dacă fata păţeşte ceva, dumneavoastră răspundeţi! /Dispecer 112: Eu nu răspund de ea, răspunzi dumneata şi nevasta dumitale, că sunt ai voştri copiii, eu pe ai mei mi i-am crescut. Nu mă înveţi tu pe mine la ce sunt obligată să trimit!”

Tatăl fetiţei, Iosif Zagor, susţine că abia după cel de-al treilea apel la 112 a fost trimisă o ambulanţă. Bebeluşul familiei Zagor s-a vindecat între timp, însă părinţii au decis să facă acest caz public.

DSU şi Serviciului de Ambulanţă Cluj deschid anchete

În cursul zilei de ieri, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) s-a sesizat şi a solicitat declanşarea unei anchete disciplinare împotriva operatorului Serviciului de Ambulanţă Cluj. De cealaltă parte, conducerea Serviciului de Ambulanţă Cluj a deschis şi ea o anchetă. „Comunicarea cu pacienţii trebuie să fie pe prim plan. Este un loc stresant, unde este agitaţie de multe ori, şi vedem rezultatele anchetei.

S-a constituit o comisie de cercetare şi se poate lua orice măsură, inclusiv desfacerea contractului de muncă. Nu-i ceva plăcut şi nici mie nu mi-ar plăcea să mi se vorbească aşa. Horia Simu

şeful Ambulanţei Cluj

Din punctul meu de vedere, trebuia o comunicare mult mult mai bună cu pacientul respectiv. (...) Ambulanţa a ajuns în 10 minute, copilul a fost dus la spital, nu era o urgenţă majoră, dar felul cum s-a vorbit... S-a constituit o comisie de cercetare şi se poate lua orice măsură, inclusiv desfacerea contractului de muncă. Nu-i ceva plăcut şi nici mie nu mi-ar plăcea să mi se vorbească aşa”, a afirmat şeful Ambulanţei Cluj, Horia Simu.

Bâlbele ucigaşe din cazul Caracal

Bâlbele operatorilor de la 112 au avut urmări grave şi în cazul crimelor de la Caracal. Atunci a fost vorba de operatorul Poliţiei de la serviciul 112. Din momentul în care Alexandra Măceşeanu a apelat 112 pentru a semnalat că a fost sechestrată şi până în momentul în care poliţiştii au descins la locuinţa principalului suspect au trecut 19 ore, timp în care copila a fost ucisă.