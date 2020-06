FOTO Sinucidere sau asasinat: Ce arată aplicaţia de WhatsApp a magistratului iranian

Curg informaţii furnizate atât de presa iraniană, cât şi prin intermediul unor site-uri din afară ţării, opozante ale regimului de la Teheran, care întăresc ideea că moartea lui Gholam Reza Mansouri este suspectă. Iar asta pentru că bărbatul de 54 de ani, care fugise, mai întâi, în Germania, pentru a ajunge apoi, în România, era un suspect-cheie, într-un dosar ultramediatizat, privind corupţia din Justiţia iraniană.

Pus sub control judiciar în România, Mansouri urma să afle dacă va fi extrădat, luna viitoare. Asta în condiţiile în care, într-o filmare postată pe Youtube, la începutul lunii, el a insistat că intenţionează să se întoarcă, de bună voie, în Iran. Încă de atunci însă, au apărut speculaţii în mediul online, cum că judecătorul acuzat că ar fi primit o mită de 500.000 de euro va fi „curăţat“, înainte de a reveni în ţară, deoarece mărturiile sale în dosarul în care era implicat ar fi putut crea mari probleme pentru sistemul judiciar iranian.

Cert e că, la câteva zile după ce s-a scris că Mansouri are zilele numărate, el a fost găsit mort, într-un hotel din centrul Bucureştiului! Prima explicaţie pentru decesul său? Sinucidere, după ce s-a aruncat de la etajul 6 al hotelului în care era cazat. Vorbim despre un hotel aflat la 700 de metri distanţă de ambasada Iranului, după cum „Adevărul“ a scris aici.

„Nu s-ar fi sinucis niciodată!“

Doar că povestea se complică, după ce citim declaraţiile făcute de avocatul lui Mansouri, în presa iraniană.

Într-un interviu acordat agenţiei Ilna, Najaf Poursani a respins categoric informaţia, potrivit căreia clientul său s-ar fi sinucis. „Atât eu, cât şi familia dânsului avem această convingere: el nu s-ar fi sinucis niciodată! Mansouri a negat tot timpul acuzaţia că ar fi luat mită şi avea dovezi solide pentru a-şi susţine cauza“, a spus avocatul. Acesta, aflat în Iran, a explicat că Mansouri era atât de hotărât să se întoarcă în ţară, încât s-a şi întâlnit cu oficiali ai ambasadei, la Bucureşti.

„Miercurea trecută, domnul Mansouri s-a dus la ambasadă, în timp ce vorbea cu mine la telefon. Când a intrat în incinta ambasadei, s-a prezentat şi a cerut o audienţă la domnul ambasador. În timp ce era în ambasadă, domnului Mansouri i s-a făcut rău, fiindcă avea cancer. Cu permisiunea ambasadorului, a rămas acolo, în clădire, până joi seară, când a fost dus la un spital din Bucureşti. Imediat după ce a ajuns la spital, a fost pus sub control judiciar“, a continuat avocatul magistratului găsit mort.

„La 14.30 a fost declarat mort. La 15.15 era pe WhatsApp“

Najaf Poursani şi-a continuat seria dezvăluirilor pentru agenţia Ilna: „Vineri, în ziua în care a fost găsit mort, domnul Mansouri avusese o conversaţie telefonică, dimineaţa, în jurul orei 11, cu fratele său. I-a transmis acestuia că se simte bine şi că şi-a mai revenit, după ultimele probleme medicale. Apoi, am fost anunţaţi că dânsul s-a sinucis. Ora morţii a fost declarată 14.30, ora Bucureştiului. Dar eu, personal, i-am verificat aplicaţia de WhatsApp şi am văzut că ultima dată a fost activ la ora 15.15. E un detaliu care va complica acest caz. Nu ştiu cine are telefonul lui mobil, în acest moment“, a afirmat avocatul bărbatului găsit mort.

A căzut de la etajul 6

Imediat după aflarea veştii că Gholam Reza Mansouri a murit, au apărut şi nişte informaţii contradictorii.

Un exemplu în acest sens e faptul că, iniţial, s-a spus că fostul judecător s-a aruncat de la balconul camerei sale, pe strada din faţa hotelului. De fapt, din imaginile apărute reiese altceva. Manouri era cazat la etajul 6 şi a căzut în faţa recepţiei, în interiorul hotelului! De aceea, sunt fotografii care arată cum cadavrul său e scos din interiorul clădrii. Iată imagini din locul unde a căzut fostul magistrat iranian:

Din acest colaj se poate vedea de unde a căzut Mansouri si unde a aterizat, în faţa recepţiei

Uşa camerei fostului magistrat iranian, la etajul 6

De aici a căzut Gholam Reza Mansouri