Explicaţiile medicului Mircea Beuran în cazul pacientei arse în timpul unei operaţii la Spitalul Floreasca

El a susţinut că la o primă evaluare era vorba despre arsuri de gradele 1 şi 2 pe 25 - 30% din suprafaţa corpului.

„În urmă cu 10-12 zile înainte de acest 22 decembrie, această pacientă s-a prezentat la noi, adusă de nişte colegi chirurgi, care ne-au rugat să găsim o soluţie pentru că este un caz oncologic depăşit şi refuzat de spitalele din Bucureşti, ea nu se mai putea alimenta. Am reuşit să facem o operaţie mai mult decât una paliativă, numai că în ziua de 22 decembrie face o hemoragie digestivă superioară şi una intraperitoneală severă”, a relatat medicul Beuran, la Antena 3, spunând că a fost sunat de un coleg care i-a cerut sprijinul.

„Au dus bolnava în blocul operator de urgenţe, în sala unde s-a pregătit reintervenţia chirurgicală, în clipa în care au folosit electrocauterul au simţit miros de priză arsă. Şi imediat au sesizat că de sub câmpurile operatorii apare fum. În clipa aceea au mobilizat câmpul operator, dar intrând aer sub câmp s-a autoaprins probabil de la o scânteie sau deja mocnea, este greu de spus cum s-a produs această scânteie. Pacienta fiind polialergică nu s-a putut face câmpul cu o soluţie iodată, cum se face de obicei, lucru cunoscut şi de familie. În clipa în care s-a produs acest foc, echipa care era atunci operatorie a căutat prin diferite mijloace înăbuşirea flăcării şi cineva a adus un vas cu apă să stingă focul. Eu, în momentul acela, nu eram în echipa operatorie, nu eram în blocul operator. Şi lucrul acesta se poate dovedi uşor cu ajutorul camerelor de luat de vederi care sunt de la intrarea în spital până în blocul operator şi corelat cu protocoalele de terapie intensivă şi protocolul de chirurgie pe care l-am semnat. În clipa în care eu am ajuns, bolnava era deja mutată din sala unde s-a produs incidentul într-o altă sală şi echipa căuta să facă hemostaza, adică oprirea sângerării”, a explicat Beuran la Antena 3.





„Atunci m-am asociat echipei, echipa era şocată pentru că a trecut prin acest eveniment, odată ce a intrat, am preluat operaţia, am finalizat-o. După ce am finalizat operaţia, am ajutat împreună cu echipa de la chirurgie plastică, echipa de arşi, am pregătit tot ce trebuia făcut pentru a pune pacientul în poziţia de a fi transportat în Terapia Intensiva marilor arşi. Suprafaţă la evaluarea momentului era în jur de 25-30 la sută de la gradul 1, 2, dar ştim că există o dinamică a evoluţiei plăgilor arse”, a relatat medicul.





De asemenea, Beuran a explicat că imediat după ce s-a terminat actul operator şi tot inventarul acesta de gesturi medicale, a anunţat personal managerul spitalului, directorul medical, medicul coordonator al blocului operator şi familia acestei paciente.





„Deci nu s-a căutat să se muşamalizeze nimic, este un eveniment nedorit, neplăcut, dar în care medicul nu a fost implicat cu nimic pentru că arsura nu este unde a lucrat el cu electrocauterul, arsura este în spaţiul în care sunt firele de la placa neutră sau cine poate şti foarte bine, este ancheta care se va face, ancheta tehnică, care să verifice aparatul şi modalitatea în care s-a făcut tot acest aranajament al echipamentului de electrochirurgie, pe care nu îl face medicul”, a explicat Beuran.





Mircea Beuran a afirmat că bolnava se găseşte acum în Terapia Intensivă de la marii arşi.





„O îngrijim împreună cu echipa de la arşi pentru că aici primeşte îngrijirile complexe şi maximale pe care le poate face acest serviciu, împreună cu Terapia Intensivă şi îngrijirile chirurgicale pe care le facem noi”, a spus Beuran.