EXCLUSIV Mărturiile veteranilor români în Afganistan. De ce nu a extras România niciun colaborator afgan VIDEO

În repetate rânduri, autorităţile de la Bucureşti au transmis că, pe lângă români şi cetăţeni ai unor ţări membre NATO, România va extrage din Afganistan şi localnici care au lucrat cu militarii români în timpul misiunii NATO Resolute Support, dar acest lucru nu s-a întâmplat, cu toate că ziua în care aliaţii au promis că părăsesc aeroportul din Kabul se apropie cu paşi repezi.

Marius Popenţa, unul dintre veteranii români ai Afganistanului, îi consideră pe aceşti colaboratori adevăraţi camarazi şi speră ca autorităţile române să facă, chiar şi în acest ultim ceas, demersurile necesare pentru extragerea lor din ţara căzută în mâna insurgenţilor talibani. „Eu am lucrat pe linie ONU, consilier militar în zona Kandaharului, şi am colaborat cu mulţi afgani. Ba mai mult, timp de cinci luni am trăit într-o bază mai depărtată din zona Zabul. Eram acolo singurul străin printre 27 de afgani. Cei care au lucrat cu mine pe linie ONU erau camarazii mei, erau educaţi şi buni vorbitori de limbă engleză. Lucrau pe linie ONU de ceva vreme până la venirea mea şi au lucrat şi după ce am plecat eu. Am păstrat şi legătura cu ei pe reţelele de socializare. Din păcate, după venirea la putere a talibanilor, nu m-au mai contactat. Nu am încercat nici eu să iau legătura cu ei pentru că m-am gândit că îi pot pune în pericol dacă le cade telefonul în mâinile talibanilor. Sper ca cineva să facă demersuri pentru extragerea lor, pentru că totul se poate termina cu o tragedie”, spune colonelul în rezervă.

Verificările de securitate sunt obligatorii

Marius Popenţa mai spune însă că totul este condiţionat de dorinţa acestora de a ajunge în România, în Europa, în general, şi că, în mod obligatoriu, cei care spun că vor să vină la noi trebuie să treacă printr-o serie de verificări de securitate. „Vrem să facem bine, dar să vedem dacă ei vor binele nostru. Spun asta pentru că, din câte ştiu, cei mai mulţi vor în Statele Unite, nu în Europa. Oricum, un «periaj» al acestor colaboratori este obligatoriu pentru că este posibil ca între timp să se fi radicalizat. În plus, au fost cazuri, nu multe, dar au existat, în care s-a ajuns la concluzia că respectivul colaborator «juca la două capete», mai discuta din când în când şi cu partea talibană care mai afla astfel din mişcările aliate”, a precizat militarul pentru „Adevărul”.

Pe de altă parte, Marius Apostol, preşedintele Asociaţiei Militarilor Veterani şi Militarilor cu Dizabilităţi, rănit grav în Afganistan de un dispozitiv explozibil improvizat, a explicat, cu ceva timp în urmă, cât de importanţi au fost aceşti colaboratori pentru militarii români din Afganistan. „Aceşti interpreţi mergeau cu noi şi în patrulare şi, cu siguranţă, dacă nu ar fi fost lângă noi am fi înregistrat mult mai mulţi morţi şi răniţi în Afganistan, în rândul Armate Române. Aşa că este de datoria noastră să nu le lăsăm soarta la alegerea talibanilor”, a subliniat Marius Apostol.

Ce riscăm

La rândul lui, analistul militar Aurel Cazacu susţine că o abandonare a colaboratorilor ar putea aduce României un prost renume. „Fără aceşti colaboratori locali ne-am fi făcut mai greu treaba şi am fi avut mai multe victime în Armata Română. Aceşti oameni, care oricum nu sunt foarte numeroşi, sunt obligatoriu de ajutat, de extras din Afganistan.

Avem şi metode, lucru demonstrat la extragerea românilor. Altfel se duce vorba că ne lăsăm camarazii în urmă, lucru care nu va fi de bun augur. Nu se ştie când vom mai avea nevoie de colaboratori pentru Armata Română în Afganistan sau aiurea… Oricum, orice armată aliată NATO nu îşi lasă colaboratorii în urmă, acesta este un principiu de lucru”, a precizat analistul militar.

Cei mai mulţi, în jur de 60.000, au fost evacuaţi de SUA şi transportaţi în opt locaţii între care bazele militare Ramstein, Garrison Grafenwoehr şi Garrison Hohenfels din Germania, Sigonella din Italia, Rota din Spania şi Camp Bondsteel din Kosovo. Şi alte ţări mari, precum Marea Britanie, Franţa şi Spania, dar şi ţări mai mici precum Polonia (peste 500 de evacuaţi) şi Lituania (în jur de 50 de evacuaţi) participă la acest efort aliat. În tot acest timp, alte ţări membre NATO fac eforturi considerabile pentru evacuarea cetăţenilor afgani care au colaborat sau lucrat cu forţele de securitate sau misiunile diplomatice din Afganistan.

CSAT cere continuarea demersurilor de extragere a afganilor

În şedinţa de miercuri, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) a stabilit să fie întreprinse demersuri în vederea aducerii în siguranţă în România a cetăţenilor afgani colaboratori ai autorităţilor române şi ai organizaţiilor internaţionale, studenţi cu burse în România, categorii vulnerabile precum jurnalişti, activişti pentru drepturile omului, magistraţi.

În plus, în cadrul şedinţei CSAT a fost abordată şi decizia Consiliului Nord-Atlantic de a declanşa o operaţie militară pentru evacuarea cetăţenilor afgani care au lucrat pentru misiunile NATO în Afganistan, precum şi a membrilor familiilor acestora. Operaţia NATO va consta, în principiu, în preluarea cetăţenilor afgani din bazele temporare din Kuweit şi Qatar şi relocarea acestora în baze temporare de staţionare de pe teritoriul statelor aliate, cu asigurarea serviciilor esenţiale. În acest sens, pe baza elementelor de planificare iniţială comunicate de Comandamentul Forţelor Aliate în Europa, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a hotărât participarea Armatei României la această operaţie de evacuare şi relocare a cetăţenilor afgani cu un efectiv de maximum 200 de militari, începând cu luna august 2021, pentru o perioadă de cel mult 6 luni.