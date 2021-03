Elena Udrea, prezentă la Înalta Curte unde instanţa decide definitiv dacă îi dă sau nu interdicţie să părăsească ţara

Elena Udrea a afirmat că nu crede că a afectat în vreun fel independenţa justiţiei prin faptul că a criticat decizia instanţei.

„Cred că singura soluţie să pot să obţin achitările pe care cred că le merit, cred că sunt legale şi cred că este drept să fiu achitată, este aceea de a mă prezenta în faţa instanţei. Ca dovadă, m-am prezentat timp de doi ani de când m-am întors în ţară, m-am prezentat la fiecare termen în fiecare din dosarele pe care le am pe rol. Cât priveşte faptul că m-aş fi exprimat în faţa presei şi aş fi criticat decizia instanţei de fond, în continuare consider că e o decizie profund ilegală, profund imorală şi nedreaptă, şi nu consider că am încălcat cu ceva independenţa justiţiei sau am afectat în vreun fel deciziile fostei judecătoare sau viitorilor judecători în acest dosar prin faptul că mi-am spus un punct de vedere”, a declarat Udrea.

Controlul judiciar cerut de DNA, respins în primă instanţă

Curtea de Apel Bucureşti a respins în 5 martie cererea DNA de plasare a Elenei Udrea sub control judiciar după decizia de condamnare la 8 ani de închisoare în dosarul finanţării campaniei pentru alegerile prezidenţiale din 2009. astfel că, până la o decizie definitivă Udrea poate pleca din ţară dacă doreşte.

Ea a declarat atunci că a revenit de bunăvoie în ţară şi nu intenţionează să plece din nou. „Eu m-am întors de bunăvoie din Costa Rica şi nu cred că se pune problema ca în acest moment să fie vreun risc ca eu să plec undeva, câtă vreme mi-am asumat să vin să trăiesc în România", a afirmat Udrea. Ea a susţinut că nu crede că vreo instanţă poate menţine decizia dată pe fond şi a afirmat că acea sentinţă este şi asupra copilului său.

„În baza art. 399 alin. (10) rap. la art. 214 C.proc.pen. respinge propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie de luare a măsurii controlului judiciar faţă de inculpata Udrea Elena Gabriela”, se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti.

În motivarea respingerii controlului judiciar, judecătoarea Claudia Jderu a susţinut că nu se justifică o astfel de măsură raportat la circumstanţele bune – mediul familial, nivelul de educaţie şi la faptul că a făcut declaraţii exprese că nu intenţionează să plece în Italia, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro.

Blestemele Elenei Udrea după aflarea deciziei de condamnare

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a fost condamnată de Curtea de Apel Bucureşti, la 8 ani de închisoare, iar fiica cea mare a fostului preşedinte Traian Băsescu, Ioana Băsescu, la cinci ani de închisoare, în dosarul finanţării campaniei electorale prezidenţiale din 2009. Sumele care au făcut obiectul luării de mită vor fi confiscate de la Udrea. Decizia nu este definitivă.

Fostul ministru Elena Udrea a afirmat că sentinţa a fost pentru ea un şoc şi că a revenit în ţară convinsă că ceva s-a schimbat în Justiţie.

În opinia Elenei Udrea, judecătoarea din dosarul său „a dat o decizie absurdă”.

„Nu ştiu cum va dormi la noapte! O blestem să simtă copiii ei ce simte copilul meu. Nu înţeleg cum va dormi această femeie liniştită la noapte”, a declarat Elena Udrea imediat după decizia instanţei.