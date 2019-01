Dumitru (Mitică) Dragomir, condamnat la 4 ani închisoare cu executare, în dosarul RCS&RDS

Decizia Tribunalului Bucureşti nu este definitivă, putând fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti. Tribunalului Bucureşti a amânat de şapte ori decizia până acum.

Fiul lui Dumitru Dragomir, Bogdan Dragomir, cercetat în acelaşi dosar pentru complicitate la luare de mită şi la spălare de bani, a fost achitat de Tribunalul Bucureşti.



Instanţa a dispus şi o amendă de 1.230.000 lei pentru firma SC Bodu SRL, o amendă de 1.250.000 lei pentru firma RCS/RDS, o amendă de 700.000 de lei pentru SC Integrasoft SRL. Tribunalul Bucureşti a hotărât şi confiscarea a 3.100.000 de euro de la RCS/RDS, plus 655.124 de lei, iar de la SC Bodu SRL confiscarea a 3.100.000 de euro, plus 712.369 lei.







Dragomir: O să mă bage în mormânt şi gata





Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a explicat, marţi, după decizia Tribunalului Bucureşti de condamnare la 4 ani de închisoare cu executare, că este total nevinovat şi că procurorii nu au nicio probă împotriva sa.





"Procurorii nu au nicio probă, nimic. Nu există aşa ceva. Sunt toal nevinovat. Acest dosar nu are nicio tangenţă cu Dumitru Dragomir. Ce nu a înţeles această judecătoare este că drepturile de televiziune sunt ale cluburilor. Voi merge la apel. Îmi voi doveni nevinovăţia. Eu am ştiut sigur că ăştia mă condamnă. Nu am nicio tangenţă cu acest proces. O să mă bage în mormânt şi gata. Câştigă un mort. Să îmi spună că am luat un leu cu o factură, cu un martor şi atunci merg la puşcărie. Această doamnă judecător nu a înţeles ce înseamnă înţelegerea între părţi. Este contract civil. Aştept motivarea şi o să explic ca să înţeleagă toată treaba. Drepturile de televiziune nu au fost cumpărate de RCS&RDS.", a declarat dostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, la România TV.