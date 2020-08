Drept la replică. OK Medical: “Din miile de pacienţi care s-au testat în cadrul Drive-Thru de la Mall Băneasa numărul sesisizărilor este sub 100”

Menţionă că reporterii Adevărul au încercat să obţină un punct de vedere al Centrului înainte de publicarea articolulului, însă nu le-a răspuns nimeni la singurul număr de telefon afişat pe site-ul OK Medical.

Redăm, în continuare, conform regulilor etice, comunicatul ce ne-a fost remis de reprezentanţii OK Medical:

"În urma publicarii articolului «Maşina de făcut bani cu teste COVID-19 neconcludente. Clauze abuzive şi ameninţări pentru eventualii clienţi nemulţumiţi» , OK Medical a trimis o notificare în care precizează câteva aspect legate de activitatea punctului de lucru deschis la Mall Băneasa. “Vă aducem la cunoştinţă faptul că, clientul nostru, OK MEDICAL S.R.L., se consideră prejudiciat de acţiunile publice cu carcacter defăimător şi calomnios ca urmare a faptului că în ziarul (cotidianul) Adevărul a fost publicat articolul intitulat “Maşina de făcut bani cu teste COVID-19 neconcludente. Clauze abuzive şi ameninţări pentru eventualii clienţi nemulţumiţi”, din data de 3 august 2020, în care clientul nostru este defăimat în mod intenţionat imaginea clientului fiind în mod indubitabil afectată.

Astfel în data de 03.08.2020 în ziarul Adevărul a fost publicat articolul “Maşina de făcut bani cu teste COVID-19 neconcludente. Clauze abuzive şi ameninţări pentru eventualii clienţi nemulţumiţi” semnat de Marian Avram şi Ionuţ Mureşan.

Titlul în cauză este unul maliţios şi insinuant şi deşi nu este prezentat în titlu numele clientului nostru asocierea se face rapid de orice cititor, din considerarea faptului că în conţinutul articolului singura societate la care se face referire este cea a clientului nostru.

Dincolo de titlu, conţinutul articolului este la fel de maliţios şi insinuant la adresa clientului nostru, astfel că putem afirma că prezentarea denaturată a situaţiei cu privire la clientul nostru în întreg articolul este maliţioasă şi calomniatoare.

Trebuie să vă specificăm faptul că aceast articol NU nu are un fundament real, începând cu titlul şi continuând cu conţinutul acestuia, ci doar puncte de vedere subiective ale jurnaliştilor ce au semnat acest articol şi eventual părerile puţinelor persoane nemulţumite în raport de numărul total de pacienţi testaţi la centru din Băneasa. Un jurnalist echidistant care respectă regulile deontologice nu ar fi prezentat situaţii particulare creând impresia unei situaţii generale, fără să cunoască situaţia generală a pacienţilor testaţi în cadrul acestui centru Drive-Thru de la Mall Băneasa.

Într-un mod care poate părea nedemn de o publicaţie cu tradiţie în presa românească, jurnaliştii Adevărul prin titlul articolului, au acuzat public societatea pe care o reprezint că demersurile efectuate de clientul nostru pentru a venii în sprijinul pacienţilor ce doresc a se testa reprezintă doar “maşină de făcut bani”. Este denigrator, ofensator, calomniator să prezinţi un serviciu de utilitate publică cum este actul medical ca o “maşină de făcut bani”. Ne întrebăm, desigur retoric cum anume ar fi putut beneficia de drepturi pacienţii în situaţia în care acest centru Drive-Thru de la Mall Băneasa nu ar fi existat. Jurnaliştii ce au semnat articolul au continuat alegaţiunile denigratoare în titlu şi au extrapolat situaţia unor cazuri particulare neconcludente prezentându-le ca si cazuri generale ceea ce reprezintă un mare neadevăr. Jurnaliştii Adevărul fără a se documenta cu privire la situaţia reală a cazurilor neconcludente, au preferat în detrimentul majorităţii pacienţilor testaţi să prezinte cazuri particulare pentru a trage concluzii generale. Acest fapt nu a făcut decât să lezeze imaginea publică a clientului nostru pe care jurnaliştii Adevărul nu au avut nici măcar intenţia de a îi lua un punct de vedere anterior publicării articolului.

Trebuie supus atenţiei dumneavoastră faptul că dincolo de adevăruri trunchiate, sunt prezentate în mod mincinos şi calomniator aspecte nereale. Astfel cu titlu de exemplu se fac afirmaţii în cadrul articolului că:

“Cu toate acestea, zilnic aici sunt cozi şi de sute de maşini. Şi la fel de multe plângeri”, vă menţionăm faptul că dacă jurnaliştii care au semnat articolul ar fi respectat deontologia profesională şi ar fi contactat clientul, ar fi aflat că din miile de pacienţi(peste 10.000 la număr) care s-au testat în cadrul Drive-Thru de la Mall Băneasa numărul sesisizărilor este sub 100. Poate părea mult şi acest număr însă vă asigurăm că au fost făcute toate eforturile necesare pentru ca toţi pacienţii ce au întâmpinat probleme în primirea rezultatelor să le fie satisfăcute cerinţele. În acest sens vă menţionăm că, contrar celor afirmate în articol pacienţii care s-au retestat pentru motive ce ţin de neconcludenţa testului s-au retestat apelând la serviciile clientului nostru în mod gratuit. De altfel trebuie remarcat că de la început s-a prezentat pacientilor, prin chiar aceea declaraţie antamată de jurnaliştii ziarului Adevărul, faptul că „statistic sub 3% din probele recoltate nu pot fi procesate din diverse motive(alterate, etc) iar rezultatul nu poate fi transmis”

s-a afirmat în articol că Recoltare este haotică fără a fi prezentate motivele pentru care s-a apreciat asupra acestui fapt. Apreciem că Recoltarea probelor se face în mod profesionist de cadre medicale instruite, după rigori bine stabilite şi nicidecum nu există o recoltare haotică aşa cum se suţine în articol, de altfel acest fapt este demonstrat de numărul mic de persoane ce au făcut sesizări raportat la numărul total de persoane testate.

“Pumnul în gură încă dinainte de recoltare” este o expresie hazardată, nepotrivită şi total incorectă folosită de jurnaliştii ziarului Adevărul în contextul în care medicii şi asistenţii medicali ce lucrează în cadrul centrului Drive-Thru depun toate eforturile pentru ca pacienţii ce se prezintă la centrul Drive-Thru să le fie respectate toate drepturile

“Semne de întrebare despre buna-credinţă şi profesionalismul celor care recoltează probe pentru testul COVID” reprezintă o altă afirmaţie care nu are nici o susţinere şi nici o moderţie în afirmare, fiind făcută cu unicul scop de a denigra personalul angajat al clientului nostru şi pe client în sine

„Declaraţia de consimţământ pe care oamenii sunt obligaţi să o semneze înainte de testare” sau „Practic, cei care se testează aici sunt siliţi să semneze o declaraţie” sau “Aceştia sunt ameninţaţi că li se vor cere despăgubiri” reprezintă nu doar neadevăruri ci informaţii false. Au fost preluate în mod neadecvat şi incorect pasaje din Acordul de Consimtâmânt şi interpretate după bunul plac de jurnalişti fără a se gândi la consecinţele afirmaţiilor făcute. Pentru informarea jurnaliştilor trebuie să facem precizarea că declaraţia de consimţământ pe care pacienţii în mod benevol o semnează reprezintă o obligaţie legală pentru clientul nostru. Forma pe care o îmbracă această declaraţie de consimţământ a fost stabilită după rigorile legii şi necesităţile clientului. Generalizarea unor păreri singulare de genul „avocaţii susţin” sau „avocaţii arată” (până şi cei citaţi au păreri diferite) nu reprezintă un punct de vedere astfel încât să poată fi generalizată la nivelul unei profesii anumite opinii juridice”."