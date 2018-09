Dosarul sustragerii protocolului secret publicat de Vâlcov. Parchetul General face verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

Într-o intervenţie telefonică la Antena 3, Adina Florea a afirmat că nu ştie de demersul anunţat de Augustin Lazăr. În plus aceasta a menţionat că nu-l cunoaşte pe Darius Vâlcov sau pe cineva din anturajul acestuia.





„Cum să am asemenea idee. Am citit şi eu pe Capital, pe Realitatea. De unde să ştiu eu despre chestiunile astea? În parchetul ăsta nu sunt numai eu, iar eu am fost în concediu. Eu sunt în concediu de pe data de 13 august. Nu-l cunosc pe Darius Vâlcov sau pe cineva din imediata lui proximitate. Habar n-am. Singurele informaţii pe care le am despre omul ăsta sunt cele din media.”, a spus Adina Florea, care a acuzat că speculaţiile în media au apărut imediat după propunerea sa la şefia DNA.