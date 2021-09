Anchetă de amploare a DNA. Procurorii verifică toate contractele de achiziţie a vaccinurilor anti-COVID 19

"Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziţionare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanşarea pandemiei până în prezent.

Urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă (“in rem”), respectiv abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat", transmite DNA.

Ancheta vizează toate contractele de achiziţie a dozelor de vaccin, fiind demarată ca urmare a unei sesizări din oficiu a procurorilor anticorupţie.

Pe 16 iunie, Guvernul României a stabilit cadrul legal pentru revânzarea unor cantităţi de doze de vaccin care nu mai puteau fi valorificate şi a abilitat Ministerul Sănătăţii să încheie în numele statului român contracte cu alte ţări.

România a comandat 120 de milioane de doze de vaccin

În luna iulie, premierul Florin Cîţu anunţa că România a comandat, pe baza strategiei asumate la nivelul Uniunii Europene, 120 de milioane de doze de vaccin, urmând a fi folosite pe parcursul a 2 ani, cu posibilitatea de a putea fi revândute. Măsura a fost criticată de Alexandru Nazare, după ce a fost revocat din funcţia de ministru al Finanţelor.

„Eu am formulat observaţii în momentul în care a fost această temă în guvern. (..) Am rezerve faţă de necesitatea achiziţiei, de modul de lucru şi aşa mai departe, sunt observaţii pe care le-am formulat la momentul respectiv, când au avut loc aceste discuţii”, spunea Alexandru Nazare, în direct la Realitatea Plus.

În România, campania de vaccinare a început pe 27 decembrie 2020. Până acum, au fost administrate 9.955.326 doze de vaccin. În total, 5.264.610 de persoane au fost vaccinate cu schema completă.

Vaccinurile administrate în ţara noastră sunt Pfizer, Moderna, AstraZeneca şi Johnson&Johnson.