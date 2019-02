Direcţia  de Sănătate Publică acuză Apa Nova că nu a informat populaţia despre calitatea apei de la robinet. Nivelul de clor din apă, de 5 ori mai mare

La 48 de ore de la izbucnirea scandalului cu apă contaminată, în care autorităţile s-au contrazis în declaraţii, vorbim de Ministerul Sănătăţii şi de Apa Nova, apare într-un raport al DSP Bucureşti, transmis vineri, faptul că apa nu era bună de băut.

Mai exact, raportul DSP arată că, în una dintre cele patru probe luate din puncte diferite din Capitală, nivelul de clor era şi de 5 ori mai mare decât cel admis. Cifrele sunt alarmante, cea mai mare valoare înregistrată este de 2,73 mg/litru, în condiţiile în care concentraţia maximă admisă este de 0,5 mg/litru.

La baza acestui raport a stat de altfel şi recomandarea Sorinei Pintea, un sfat pe care ministrul Sănătăţii l-a dat locuitorilor din sectoarele 5 si 6 ale Capitalei, încă de la începutul acestui scandal, acela de a nu folosi apa de la robinet, nici la băut, gătit, ori la igiena personală, arată digi24.ro . Deşi nu crează probleme de sănătate pe termen scurt şi mediu, apa cu un nivel mare de clor poate exacerba simptomele persoanelor care suferă de diferite boli dermatologice, astm sau boli rare. Cantitatea mare de clor poate fi un pericol şi pentru pielea bebeluşilor.





„Noi am recomandat populaţiei să nu consume apă de la robinet, nu am obligat populaţia, ci am făcut o recomandare astfel încât fiecare să decidă în cunoştinţă de cauză. Nu am spus că apa nu este potabilă. Ministerul Sănătăţii e responsabil de sănătatea populaţiei. Este decizia mamelor dacă folosesc apa pentru a-i spăla pe copii sau nu, noi nu am găsit astfel de recomandări în ghidurile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Eu, personal, recomand prudenţă, mai ales că a fost sesizat şi un gust metalic al apei”, a explicat ieri ministrul Sorina Pintea.



Specialistii DSP spun ca Apa Nova trebuia să informeze corect populaţia, de la bun început. Contactat de Digi24, directorul Apa Nova a spus că va veni cu precizări în scurt timp.

Scandalul a pornit de la o poluare cu amoniu pe râul Argeş, ce ar fi avut loc acum patru zile, pe care Administraţia Apelor Române nu a anunţat-o. Şi, tot atunci, mai mulţi locuitori ai Capitalei începuseră să posteze pe reţelele de socializare faptul că apa de la robinet avea miros şi gust ciudat.