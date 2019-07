DIICOT infirmă oficial informaţia că suspectul de la Caracal ar fi cercetat pentru că „furniza“ fete militarilor americani de la Deveselu

Mihaela Porime, purtător de cuvânt, a declarat pentru G4Media.ro că informaţia nu este adevărată.

Informaţia publicată de Gazeta Nouă a fost preluată imediat de propaganda rusă oficială, prin versiunea în limba română a site-ului Sputnik, finanţat de Kremlin, care a titrat: ”Presupusul criminal, suspect de trafic de persoane pentru soldaţii NATO de la Deveselu”. Spurnik şi-a bazat articolul pe ştirea din Gazeta Nouă şi pe o declaraţie a unui invitat din platoul B1, invitat contrazis imediat de moderatoarea emisiunii, care a subliniat că informaţia nu este confirmată. Sputnik a preluat doar afirmaţia invitatei din platou, nu şi dezminţirea din partea moderatoarei.

Sâmbătă şi duminică, informaţia falsă a fost preluată şi de alte publicaţii şi televiziuni. Gazeta Nouă este o publicaţie locală din Slatina apropiată, potrivit surselor G4Media.ro, de şeful Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu (PSD). Oprescu este un personaj controversat în judeţ, fiind implicat în 2013 într-un accident rutier in urma caruia mai multe persoane (un barbat de 34 de ani, doua femei si un copil de 13 ani) au fost ranite. Acestea se aflau, in momentul producerii accidentului, intr-o caruta nesemnalizata, incarcata cu lemne. Carutasul a suferit rani care au necesitat internarea, iar la trei saptamani de la producerea accidentului a murit. Masina pe care o conducea Marius Oprescu – o Toyota Hilux – fusese achizitionata de CJ Olt printr-un program european, fiind destinata Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, şi nu Consiliului Judeţean. Avocatul familiei barbatului decedat a sustinut atunci ca s-a incercat musamalizarea acestui caz, in conditiile in care Spitalul de Urgenta din Slatina, unde a fost dus Oprescu pentru recoltarea de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, nu ar fi fost respectat protocolul in acest caz. În cele din urmă, Oprescu a fost achitat.

Medicul legist care cerceta cauzele decesului căruţaşului ucis Marius Oprescu acuza la acel moment că este supus la „presiuni foarte mari” şi că i s-a transmis să îşi „bage minţile în cap” (Sursa).

Sputnik este organul oficial de presă al Federaţiei Ruse, fiind finanţat cu fonduri publice ruseşti. Versiunea în limba română a Sputnik publică în mod constant informaţii false sau trunchiate în momentele tensionate din societate, ţintele campaniilor fiind decredibilizarea partenerilor euro-atlantici ai României şi a instituţiilor – cheie din statul român.

