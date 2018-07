De ce nu vor retrage SUA scutul de la Deveselu

„Se presupune că liderii vor discuta şi despre Acordul de lichidare a rachetelor cu rază scurtă şi medie de acţiune, inclusiv în contextul amplasării de către SUA la baza antirachetă din România a lansatoarelor, capabile nu doar să intercepteze, dar şi să lanseze rachete Tomahawk“, a declarat Uşakov.

Analiştii militari consultaţi de „Adevărul“ consideră că, cel mai probabil, în discuţiile celor doi se va face referire la acest subiect, dar fără un rezultat palpabil. Mai mult, analistul militar Aurel Cazacu spune că un schimb de replici pe această temă le este chiar util celor doi.

„Nu cred că se va desfiinţa acel sistem antirachetă de la Deveselu. Probabil vor discuta pe această temă şi nu se va ajunge la o concluzie viabilă. Acest lucru le vine ca o manuşă celor doi. Pentru că situaţia va rămâne tensionată pe această temă, Putin şi Trump vor avea argumente pentru a cere creşterea cheltuielilor militare. Situaţie ideală pentru Trump, care a solicitat la summitul NATO un buget de 4 la sută pentru apărare“, spune Aurel Cazacu.

Banii pentru înzestrarea MApN şi gazele din Marea Neagră

Analistul mai consideră că, din contră, partea americană dă semne evidente că vrea să îşi întărească poziţiile în România. „Un argument în plus că nu se va întâmpla nimic cu Baza de la Deveselu este şi faptul că, în urmă cu numai câteva zile, la summitul NATO, s-a discutat despre recalibrarea în sus a prezenţei aliate în România. Astfel, Brigada Multinaţională Sud-Est Craiova a primit statutul de unitate permanentă şi, în plus, s-a luat decizia înfiinţării unui centru de comandă operaţional. Asta înseamnă o mai mare atenţie acordată României“, mai spune specialistul.

Aurel Cazacu şi-a mai motivat poziţia şi cu argumente de ordin economic. „România este acum un centru nodal din punct de vedere energetic. Şi aici am în vedere zăcămintele descoperite în Marea Neagră, dar nu numai. În plus, companiile americane mari din domeniul industriei de apărare au descins masiv la Bucureşti. Este vorba de contractele pentru corvete, blindate, elicoptere, avioane şi rachete. Numai programe mari şi costisitoare de înzestrare ale Armatei României. În acest moment, Statele Unite sunt strâns legate de România şi nu au de ce da semnale negative Bucureştiului“, a concluzionat Aurel Cazacu.

Orgolii satisfăcute

Un răspuns similar, dar argumentat diferit are şi Costin Georgescu, fost director al SRI. „Nu cred într-o regândire a strategiei vizavi de Baza de la Deveselu. Sigur, Putin va pune în discuţie chestiunea şi probabil va face şi public acest lucru pentru a le arăta ruşilor cum le pune el probleme americanilor. Le satisface orgoliul celor care vor să se simtă parte dintr-o naţiune mare, care se poate lua la harţă cu americanii. În acelaşi timp mai cred, însă, că Donald Trump nu va face pasul înapoi pentru că ar fi o dovadă prea mare de slăbiciune în faţa Moscovei. În plus, Baza de la Deveselu are o importanţă strategică în zonă şi i-a costat pe americani 800 de milioane de dolari. Nimeni nu îşi permite să arunce aceşti bani“, susţine fostul director al SRI.

Costin Georgescu mai spune că mai este vorba şi de un aspect tehnic. „Scutul antirachetă a fost gândit de Statele Unite, dar este în administrarea NATO, lucru care nu trebuie neglijat“, a precizat pentru „Adevărul“ Costin Georgescu.

Argumente de ordin tehnic din partea americanilor

Oficialii americani, români şi alţi responsabili din NATO au sublinat de mai multe ori că „scutul“ este unul pur defensiv şi nu poate diminua din capacităţile strategice ale Rusiei. Conform oficialilor americani, sistemul nu este capabil tehnic să contracareze o rachetă balistică intercontinentală lansată de Rusia. Oricum, numărul interceptorilor de la Deveselu sau de pe navele dotate cu Aegis nu ar fi suficient ca să facă faţă unui atac major din partea unei puteri precum Rusia.

Rusia vede în Trump un „partener“