Dacia Spring: succes în piaţă, dar în criză de piese de schimb

Se pare că, în timp, problema lipsei componentelor s-a cronicizat, iar oamenii au început să-şi spună păsul pe reţelele de socializare. „Din păcate, am avut parte de o tamponare cu un Passat care a «uitat» să oprească la STOP. I-am îndoit puţin uşa, iar eu am ieşit «şifonat» ca în fotografie. Dar nu asta e problema, eu sunt foarte mulţumit de Spring. Însă din data de 2 iunie mă tot chinui să o repar. După 3 săptămâni în care am tot trimis şi retrimis documente şi poze la asigurător, maşina stă de o lună în service pentru că nu reuşesc să găsească o capotă de motor. Şi după declaraţiile celor de acolo, va mai sta încă ceva timp acolo. Ciudat”, a scris şoferul pe Dacia Spring România (oficial).

Autorul postării a explicat, ulterior, că nu este o simplă problemă de tinichigerie care poate fi rezolvată „din ciocan”. „Sunt o mulţime de piese care vor fi înlocuite. Aripi, far, semnalizare, senzori, parbriz etc. Toate au fost comandate, sunt pe drum. Capota nu se găseşte. Din păcate, maşina e demontată, cu o folie pe ea. «Indisponibilizată în service», cică“, a completat acesta într-un comentariu la postarea iniţială.

Posibilă explicaţie

Relatarea a stârnit o serie de reacţii ale unor posesori de Spring aflaţi în situaţii similare. „Idem şi aproape la fel. De două luni e maşina în service. Mai lipseşte amortizor şi un difuzor pentru aer. Accidentul – un nene cu Renault Laguna 1 a «uitat» să acorde prioritate de dreapta. A mea... bară, aripă, faruri, amortizor, calculator, şi alte cele, plastice şi ce-o mai fi... Renaultul o zgârietură, atât!!!”, îşi spune păsul un alt internaut.

Sunt o mulţime de piese care vor fi înlocuite. Aripi, far, semnalizare, senzori, parbriz etc. Toate au fost comandate, sunt pe drum. Capota nu se găseşte posesor de Dacia Spring

Un alt posesor de Spring spune că stă cu maşina avariată de şase luni din cauza lipsei de piese. „Din ianuarie aştept şi sun la Dacia pentru o bară faţă, norocul meu că este doar o fisură şi pot circula cu ea... E un coşmar cu piesele pentru ele”, a concluzionat internautul.

Un alt utilizator de Facebook a încercat chiar să explice criza pieselor de schimb pentru Dacia Spring. „Din păcate, este o problemă majoră a pieselor de schimb pentru modelele electrice de la Renault! Cum o parte din Dacia a fost cumpărată de Samsung, încă nu au dat licenţele de fabricaţie către terţi! O să mai fie problema asta încă vreo 2-3 ani! Până atunci, conduceţi prudent!”, a precizat internautul.