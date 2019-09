Dacia îşi accelerează livrările, depăşeşte mărci celebre în Europa şi atenuează scăderile vânzărilor grupului Renault

Practic, rezultatele din primele opt luni din acest an anunţă cel mai bun an din istoria constructorului român, an în care, cel mai probabil, va depăşi giganţi cu renume în industria auto.

Astfel, producătorul auto de la Mioveni continuă seria rezultatelor de excepţie în acest an, când se împlinesc 50 de ani de la prima maşină ieşită de pe banda uzinei de la Mioveni.





Salvează vânzările Renault





În plus, în cifre seci, dacă luăm în calcul vânzările din perioada ianuarie- august 2019, Dacia a atenuat prăbuşirea vânzărilor grupului Reanult în UE. Concret, în această perioadă, grupul Renault a avut, în total, scăderi de vânzări de 4,7 la sută. Separat, marca Reanult a avut scăderi de vânzări chiat mai puternice, de 11,9 la sută în timp ce un alt brand aflat în curtea grupului francez, Lada, a avut şi el scăderi de 7,2 la sută. Astfel, dacă nu luam în calcul Alpine, care are cadenţe de vânzări nesemnificative, Dacia este singura marcă a grupului care a avut un avans al vânzărilor, procentul de creştere fiind de 10,5 la sută.





Concret, luna august a fost una spectaculoasă pentru constructorul român. Înmatriculările în UE de autoturisme Dacia au depăşit pe cele ale unor mărci prestigioase şi care vând volume mari în Europa.

În august, vânzările Dacia au crescut cu 7,8%, până la 46.445 de autoturisme, iar cota de piaţă a urcat la 4,5%, faţă de 3,8% cât a fost în august 2018. Mai mult, în primele opt luni din 2019 , Dacia a vândut 406.711 de unităţi, iar cota de piaţă a urcat la 3,9%, faţă de 3,4% în perioada similară din 2018.

Şi în Uniunea Europeană şi EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia), Dacia a bătut BMW, Hyundai, SEAT, FIAT, Citroen, KIA şi Nissan, în luna august.









Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: