Cum s-au organizat coloanele de maşini ale românilor din Diaspora care vin acasă. Ce trebuie să ştie despre mitingul de vineri

La vamă sunt aşteptate din nou cozi, după ce în weekend Vama Nădlac a fost tranzitată de peste 120.000 de români, iar coloanele formate s-au întins pe 10 kilometri.

Românii din diaspora şi-au organizat deplasările

Români din străinătate şi-au stabilit pe Facebook ca puncte de întâlnire oraşe precum Londra, Torino, Milano, Roma sau Budapesta. Pentru a fi siguri că se întâlnesc aceştia au scris inclusiv traseul pe care îl vor parcurge pe ore. Mai exact, pe pagina de Facebook „Reuşim pentru România” a fost afişat deja un centralizator al traseelor pe care se deplasează coloanele de maşini cu românii din diaspora. De pildă, cei care au plecat cu maşina din Londra marţi, la ora 06:30 dimineaţa, au anunţat că vor ktrece prin Budapesta unde se vor întâlni cu alte coloane de maşini venite din alte ţări europene. Cei din Torino au plecat pe 7 august, ora 15.00, şi au de parcurs Milano-Padova - Trieste - Budapesta - Vama Nădlac (jud. Arad) - Timişoara.

Federaţia Românilor de Pretutindeni cere anularea autorizaţiei

Toate în timp ce Primăria Capitalei anunţă că a primit o adresă din partea Federaţiei Românilor de Pretutindeni prin care se cere anularea autorizaţiei pentru mitingul de mâine. Mai mult, administraţia susţine că Federaţia ignoră faptul că a primit autorizaţie pentru a organiza manifestaţia din Piaţa Victoriei.

„Prin această scrisoare, Federaţia ignoră cu bună-ştiinţă faptul că protestul a fost autorizat, aşa cum s-a comunicat public, şi încearcă să inducă ideea că a primit doar o negaţie la solicitarea de a organiza aceasta manifestaţie. Primăria Capitalei a comunicat oficial că mitingul a fost autorizat imediat după întâlnirea primarului general cu toate instituţiile implicate în desfăşurarea adunărilor publice, în data de 23 iulie - Prefectura Capitalei, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Brigada de Poliţie Rutieră, Poliţia Locală, Jandarmeria, SRI, RATB, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi reprezentanţi ai Direcţiilor din Primăria Capitalei cu atribuţii în acest domeniu”, susţine municipalitatea.

„După ce evenimentul a apărut pe reţele de socializare, am depus pe 14 iunie cerere de autorizaţie pentru organizarea protestului către Primăria Capitalei. Pe 18 iulie instituţia ne-a comunicat că nu poate autoriza mitingul pe motiv că am încălca legea prin faptul că vrem să aducem 1 milion de participanţi. Apoi, după câteva zile, a declarat că a autorizat mitingul. Problema este că noi până la sfârşitul lunii trecute nu am primit documentul scris, ci doar vorbe la televizor. De altfel, pe 30 iulie i-am trimis o sesizare în care i-am solicitat să nu inducă opinia publică în eroare, căci atâta timp cât nu avem autorizaţia scrisă, declaraţia nu are niciun temei legal“, a explicat pentru „Adevărul“ vicepreşedintele Federaţiei Românilor de Pretutindeni, Florin Ţîra motivul pentru care a cerut anularea autorizaţiei. Cu toate astea, Primăria Capitalei a publicat, marţi seara, şi protocolul în baza căruia a autorizat protestul.

Ulterior, Primăria Capitalei a precizat într-un comunicat că manifestaţia anunţată pentru vineri, în Piaţa Victoriei, nu are organizatori, pentru că niciunul dintre cei care au anunţat autorităţile că organizează protestul nu a vrut să semneze protocolul cu municipalitatea. Primăria susţine că posibilitatea de a formula doar notificări către autorităţile publice despre organizarea unor eveniment nu este prevăzută de lege.

PMB precizează, miercuri seara, că în şedinţa Comisiei de avizare a cererilor de organizare şi desfăşurare a adunărilor publice, care a avut loc ieri, au fost discutate două cereri de organizare a unui miting, în Piaţa Victoriei, în 10 august.

Platforma Acţiunea Civică a Tinerilor îşi asumă numai mobilizarea oamenilor

La rândul lor, reprezentanţii Partidului Platforma Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT) spunea, la finalul întâlnirii cu autorităţile locale din cadrul Comisiei de ordine publică din cadrul Primăriei Capitalei, că a notificat municipalitatea despre protestul diasporei din 10 august, însă nu îşi asumă organizarea lui, ci doar „mobilizarea oamenilor”.





Viceprimarul Aurelian Bădulescu susţine că reprezentanţii PACT au fost chemaţi la discuţii fiind următorii după Federaţia Românilor de Pretutindeni care au transmis municipalităţii informare despre organizarea protestului, însă au refuzat semnarea protocolului, ceea ce înseamnă că pentru ei, legea nu se aplică la fel ca pentru toate organizaţiile. Preşedintele asociaţiei Evoluţie în Instituţie, prezent la întâlnire, a explicat că motivul refuzului semnării acestui document este faptul că legea nu obligă la acest lucru.

„Se încearcă doar găsirea unor ţapi ispăşitori. Noi am venit din respect, fiindcă aşa este normal, să discutăm. De aceea nu am fost interesaţi de niciun fel de asumare de rol, de organizare, de protocol, dar este foarte important să clarificăm situaţia. Deci pe 10 invităm cât mai mulţi oameni, eu personal cred că vor fi sute de mii de oameni şi mesajul este clar, căderea Guvernului Dăncilă şi alegeri anticipate. Acesta este cel mai important mesaj, demisia Guvernului. Repet, noi am venit din bună credinţă pentru că am fost invitaţi, dar dacă era o discuţie într-adevăr de bună credinţă, ar fi trebuit să înceapă cu mult înainte. Noi am făcut notificarea din 14 iunie”, a declarat Tudor Cârstoiu, reprezentant al PACT, la finalul discuţiilor cu reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Condiţiile în care se va desfăşura protestul

În protocolul în baza căruia a autorizat protestul, Primăria Capitalei precizează că datele au fost stabilite de angajaţii instituţiei, pentru că organizatorul, „deşi a fost invitat", nu s-a prezentat la şedinţa comisiei de avizare a adunărilor publice. Astfel, în lipsa organizatorului, Primăria a decis că perimetrul de desfăşurare a protestului să fie Şoseaua Kiseleff între str. Ion Mincu şi Piaţă Victoriei, str. Buzeşti, bd Nicolae Titulescu, Bd Ion Mihalache, breteaua Iancu de Hunedoara, str Paris, Bd Lascăr Catargiu.

„Raportat la numărul de participanţi care vor fi efectiv prezenţi în ziua adunării publice şi în funcţie de situaţiile punctual apărute, zona de desfăşurare a adunării publice se va extinde după cum urmează: bd Lascăr Catargiu până la Piaţă Română inclusiv bd Aviatorilor până la Piaţă Charles de Gaulle inclusiv bd Kiseleff până la Piaţă Arcului de Triumf, bd Nicolae Titulescu până la intersecţia cu str Dr Felix, str Buzeşti până la intersecţia cu dr Polizu Calea Victoriei până la intersecţia cu bd Dacia", se mai arată în protocol.

În ce priveşte obligaţiile care îi revin organizatorului, Primăria îi cere să respecte limitele admise de zgomot, şi prevederile legale în ce priveşte ordinea şi liniştea publice în special între 22:00 - 08:00 şi 13:00 - 14:00. Sunt prevăzuţi inclusiv decibelii ce nu trebuie depăşiţi. Totodată, organizatorul îşi asumă paza bunurilor, asistenţa medicală şi salubrizarea zonei, precum şi delimitarea spaţiului de desfăşurare prin semnalizare distinctă şi vizibilă. Tot organizatorul trebuia să se asigure şi că „va lua măsuri pentru evitarea situaţiilor generatoare de risc la adresa participanţilor la eveniment". Ca şi organizatori protocolul îi numeşte pe Emanuel Sorin Cioacă, Dan Ioan Păun, Florin Ţară, Andreea Tiplea, Valentin Radu Smochină, Elena Apostol, Luminiţa Petrişor.

Cum ajută Ambulanţa

Managerul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Alis Grasu spune că va trimite în Piaţa Victoriei „ 5 ambulanţe: 3 de tip C (doar cu asistente) şi 2 de tip B (cu medici şi asistente). Acestea vor avea toată aparatura necesară pentru intervenţiile de urgenţă“. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Giorgian Enache, a afirmat că „vor fi luate toate măsurile necesare pentru protecţia cetăţenilor care vor participa la protest“.

„Adevăratul organizator” s-a ales cu dosar penal

Ovidiu Grosu, care s-a autointitulat „adevăratul organizator al protestului diasporei din 10 august”, s-a ales cu dosar penal, au anunţat ieri procurorii DIICOT. Motivul: i-a îndemnat la un post de televiziune pe viitorii participanţi la manifestaţie să recurgă la acte de violenţă îndreptate împotriva integrităţii corporale a forţelor de ordine, inclusiv a vieţii acestora. Astfel, Grosu a fost pus ieri sub control judiciar pentru 60 de zile, mai exact până pe 06.10.2018. Astfel, el nu are voie să participe nici la protestele de vineri. De altfel, organizatorii protestului spun că Ovidiu Grosu nu este o imagine deloc reprezentativă pentru românii din diaspora. „Acest domn nu are nicio legătură cu modul în care vrem să desfăşurăm mitingul. Noi nu am incitat la acte de violenţă, cu atât mai puţin la utilizarea armelor de foc. Octavian Grosu reprezintă doar o unealtă pentru manipularea oamenilor ca să nu mai vină la protest“, explică Dan-Ioan Păun.