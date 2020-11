Cum arată centrul de mari arşi al spitalului militar Regina Astrid din Belgia unde va fi tratat medicul erou de la Piatra Neamţ

O primă secţie este alcătuită din recepţie, centrul de criză şi o unitate de îngrijire de zi. Centrul de criză este alcătuit dintr-o singură anticameră de primire şi o anticameră muti-spitaizare pentru diagnosticare iniţială, de unde pacienţii sunt transferaţi la secţia „îngrijire înaltă” sau „îngrijire medie”. Unitatea de îngrijire de zi este formată din 3 camere.

Unitatea „high care” are 8 camere, unde accesul este sstrc şi igienic. Condiţiile higrotermice şi igienice speciale au necesitat o construcţie şi o finisare speciale a încăperii, capabile să reziste la o umiditate relativă de 80%. Carcasa exterioară are un strat de izolaţie extracelular şi rezistent la umezeală, iar ferestrele exterioare au fost prevăzute cu căptuşeală interioară. Secţiile de „Îngrijire medie” şi „risc scăzut” numără 14 şi respectiv 4 camere, amenajate să fie confortabile pentru persoanele cu dizabilităţi. Această secţie are 2 băi centrale pentru tratament medical.

Un singur scenariu de incendiu ia în considerare un timp îndelungat de evacuare şi riscul de contaminare. Separarea de incendiu între secţii a fost astfel făcută, cu o sub-parte laterală, astfel încât jumătate din fiecare secţie să poată continua să funcţioneze. La fel, rezistenţa la foc şi funcţionarea grupurilor de ventilaţie au fost îmbunătăţite.

Controlul climatului este de o importanţă capitală într-un centru de arşi. Băile sunt controlate de un flux laminar pentru calitatea aerului ISO5. Un raport de presiune strict şi reglabil, temperatura şi nivelul de umiditate necesită un studiu tehnic extins şi finisaje şi materiale adecvate.





Camerele de la ATI pentru pacienţii cu arsuri sunt terile, nu intră aer decât prin filtre speciale. În aceeaşi cameră în care este patul arsului este şi cada în care îl spală zilnic, doar pe rănit.

Medicul Cătălin Denciu, în drum spre Bruxells

Medicul de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ rănit în incendiul care a izbucnit la unitatea sanitară în cursul zilei de ieri, în urma căruia a suferit arsuri grave, a plecat, astăzi dimineaţă spre Spitalul Militar “Regina Astrid“ din Bruxelles, pentru tratament de specialitate, transmite MApN.

Transferul pacientului se realizează cu un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române, în condiţii speciale, cu asistenţă medicală specializată asigurată, pe toată durata transportului, de o echipă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi SMURD Bucureşti. Aeronava a decolat din Baza 90 Transport Aerian (Otopeni) duminică dimineaţă, la ora 7.30. Pacientul va fi preluat de medicii militari belgieni, care vor stabili, după finalizarea procedurilor de evaluare medicală, conduita terapeutică şi de suport medical, mai spune Ministerul Apărării. Medicul care a suferit arsuri grave în incendiul de la Secţia ATI a Spitalului Judeţean din Piatra Neamţ este Cătălin Denciu şi era de gardă la momentul tragediei. El are arsuri pe 40% din suprafaţa corpului după ce a încercat să salveze din flăcări pacienţi care erau internaţi în stare critică, cu Covid-19. Anterior, medicul a fost transportat de la Piatra Neamţ, cu o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD, la aeroportul din Iaşi, de unde a fost preluat cu o aeronavă militară pusă la dispoziţie de Ministerul Apărării Nationale şi transportat la Spitalul Floreasca din Bucureşti.