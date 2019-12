Cum a ajuns Universitatea „Spiru Haret” să fie numită o „fabrică de diplome”. Scandalurile şi procesele care nu au dus nicăieri

Scandalul diplomelor de la Spiru Haret a izbucnit în 2009, când Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei de la acea vreme, a anunţat că formele de învăţământ ID (învăţământ la distanţă) şi FR (fără frecvenţă) ale Universităţii Spiru Haret nu sunt autorizate şi funcţionează în ilegalitate. Culmea e că ministerul nu se obosise prea tare până atunci să le semnaleze acest lucru zecilor de mii de studenţi care urmau cursurile respectivelor forme de învăţământ.





De fapt, nici nu ar fi avut cum din moment ce, din câte se pare, nu avea habar dacă formele respective de învăţământ sunt autorizate sau nu. Conform unei declaraţii de anul trecut, Ecaterina Andronescu a cerut verificarea Universităţii Spiru Haret abia când a văzut cifra uriaşă de absolvenţi din anul 2009: “În momentul în care s-au cerut formularele de diplome pentru absolvenţii anului 2009, universitatea aceasta a cerut 50.000 de diplome. Când am văzut, am spus că au greşit cu un ordin de mărime şi am cerut să verifice dacă cifra este corectă. Era, iar cu un an înainte se întâmplase acelaşi lucru. Şi atunci am încercat să vedem dacă toate aceste programe care aveau absolvenţi, funcţionează legal sau nu. O comisie pe care am trimis-o acolo a constantat că erau foarte multe programe de învăţământ la distanţă care nu erau autorizate”.





De notat că Ecaterina Andronescu, tot în calitate de ministru al Educaţiei, a fost cea care a acreditat Universitatea Spiru Haret atunci când aceasta a fost înfiinţată, în anul 2002, de către Aurelian Bondrea, un fost activist comunist. Ministrul Educaţiei declara că circa 100.000 de studenţi care absolviseră cursurile de licenţă în sistemul învăţământului la distanţă nu vor avea niciodată diplomele recunoscute.