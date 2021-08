Coşmar la revenirea în ţară. „Am circulat foarte bine prin Grecia şi Bulgaria şi ne-am împotmolit în bucla către vama din Giurgiu. Mizerabil“

Românii care mai au doar câţiva kilometri până la intrarea în ţară, din Bulgaria, sunt disperaţi. Cei care se îndreaptă către vama Ruse spun că au avut parte de ore de aşteptare. Turiştii vorbesc de aşteptare de 3 ore, sau chiar şi de 4,5 ore, în coloană. Mulţi au urmat instrucţiunile waze, aflând nu mult mai târziu că ceea ce credeau că este o scurtătură i-a făcut de fapt să întârzie şi mai mult, şi-au povestit aceştia experienţele pe grupul de Facebook „Forum Grecia“.

„Am luat şi noi “plasă” cu waze. Am ajuns la Ruse la ora 18 şi după ce am luat-o pe “scurtătura” indicată de waze, am fost întorşi din drum şi am luat “codiţa” la rând. Nu înţelegem altceva. Care e treaba, că nu se mişcă rândul deloc, DELOC. E dezastru. Tipic românesc. Am circulat foarte bine prin Grecia şi Bulgaria şi ne-am împotmolit în bucla către vama din Giurgiu. Mizerabil“, este unul dintre comentarii.

„Mulţi turişti români pleacă din Bulgaria pentru a scăpa de testare....de la ora 00.00 vor fi pe galben“, explică un alt turist.

„E coşmar, fraţilor. Mergeţi în Ruse la un restaurant ceva, nu merită să staţi in coada asta. Chiar nu înţeleg de ce nu se circulă cursiv“, confirm altcineva.

De-a lungul zilei au existat postări care au semnalat timpi mari de aşteptare şi în alte vămi pe drumul dintre Grecia spre România. Turiştii vorbesc de asemenea despre controale amănunţite în anumite puncte de trecere a frontierei, ceea ce prelungeşte timpul petrecut în vamă.

