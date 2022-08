Cazul contrabandei cu freon, devoalat de un ONG de mediu de la Londra, a ajuns pe rolul unuia dintre cele mai mici parchete din ţară

DNA a trimis cazul la DNA Suceava, care l-a declinat la Parchetul Judecătoriei Suceava, după ce a fost sesizat de Ministerul Mediului, care primise anul trecut raportul şi documentarul privind reţelele de corupţie şi contrabandă cu freon devoalate de EIA (Agenţia de Investigaţii de Mediu), un ONG cu sediul la Londra.

Activiştii au arătat cum sunt aduse din China buteliile cu freon, prin Ucraina sau Turcia şi intră în Uniunea Europeană, prin România. Pe sub mână, prin corupţie

Parchetul Judecătoriei Suceava a declinat cazul către Parchetul Judecătoriei Rădăuţi, arată G4media. „Lucrarea a fost înregistrată sub nr. 881/VIII/1/2021 şi a fost înaintată la IPJ Suceava – SAESP (Serviciul Arme, Explozibili şi Substanşe Periculoase – n.r.) pentru verificări. În urma acestora, s-a stabilit competenţa teritorială de supraveghere a cercetărilor a Parchetului de pe langă Judecătoria Rădăuţi, (…), unitate la care cauza a fost înregistrată sub numărul 367/P/2022 din 03.02.2022. În prezent cauza este instrumentată de SAESP din cadrul IPJ Suceava, sub supravegherea PJ Rădăuţi”, a informat Judecătoria Suceava, potrivit sursei citate.

Activiştii de mediu britanici au mai arătat că, în ceea ce priveşte comerţul ilegal cu HFC, sunt puse în pericol realizarea obiectivelor climatice ale UE, care încearcă să reducă utilizarea lui până în 2030. În acelaşi timp, sunt înregistrate pierderi de aproximativ 77 de milioane de euro pe an din TVA şi taxe vamale.