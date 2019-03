Care este marele regret al Laurei Codruţa Kövesi şi ce sfat i-a dat mama ei înainte de a fi revocată din funcţie

Laura Codruţa Kövesi (45 de ani) a fost invitata Andreei Esca la Europa FM , unde a discutat atât despre carieră, cât şi despre viaţa personală.

Întrebată care este cel mai mare regret, fosta şefă a DNA a recunoscut că este lipsa unui copil, însă a precizat că îşi doreşte în continuare.

„Cel mai mare regret e că nu am copii. Poate singurul lucru care rămâne în viaţă după noi sunt copiii, aşa cred şi simt eu. Nu pot spune că nu-mi doresc copii. Îmi doresc copii, iar dacă se va întâmpla, foarte bine. Am două nepoate, fetele fratelui meu, sunt extraordinare. Şi cred că meseria de părinte e cea mai grea din lume, atunci voi vedea cu adevărat dacă mă descurc sau nu. Îmi doresc şi eu acest lucru. Avem foarte mulţi colegi în DNA care au copii, aveam colege care aveau trei copii şi intrau în şedinţe de dimineaţă până seara. Şi chiar mă întrebam: eu de ce mă plâng? Eu vin dimineaţa, dar seara, când mă duc acasă, alte probleme nu mai am. Tot s-au descurcat, nu cred că un copil m-ar încurca în ceea ce am de făcut“, a detaliat Laura Codruţa Kövesi în interviul „La radio cu Andreea Esca“.

În plus, fosta şefă a DNA a subliniat că familia este cea mai importantă pentru ea, povestind că pierderea tatălui a reprezentat cel mai dificil moment din viaţa ei.

„Au fost destule ameninţări, hărţuiri, intimidări, dar să ştiţi că părinţii mei au suportat foarte bine, indiferent de ce s-a întâmplat, ei m-au încurajat. A fost un moment foarte greu când a murit tata, a trecut deja un an şi două luni, de atunci viaţa noastră s-a schimbat. Ne lipseşte şi ne e dor de el tot timpul. Avea momente când era supărat, dar tot timpul a fost foarte optimist. Niciodată când am vorbit cu tata la telefon nu am simţit că e supărat sau deranjat de ceva, deşi vorbeam cu fratele meu şi el îmi spunea că se mai supăra, în special când apăreau poveşti mincinoase“, a spus Kövesi.

De altfel, fostul procuror general a povestit că tot tatăl a fost cel care a influenţat-o în alegerea profesiei, deşi i-a recomandat să devină notar, „pentru că e o meserie mai de femei“.

„Cred că a fost şi un pic influenţa tatălui, chiar dacă nu vorbea foarte mult despre serviciu, mi se părea că face un lucru important şi bun. Părinţii n-au pus presiune, m-am hotărât singură, iar când le-am spus s-au bucurat foarte mult. Tata mi-a zis iniţial să mă fac notar, pentru că e o meserie mai de femei. În '95, când m-am angajat în procuratură, am auzit foarte des: procuratura nu e pentru femei. Dar au fost şi avantaje, sunt situaţii în care audiezi copii, femei violate, bătute şi atunci ai un avantaj“, a explicat Kövesi. În ciuda ameninţărilor şi hărţuirilor, Laura Codruţa Kövesi spune că părinţii şi prietenii apropiaţi nu au sfătuit-o niciodată să renunţe. Mai mult, procurorul a dezvăluit sfaturile pe care le-a primit de la mama ei în momentele de cumpănă, printre care revocarea din funcţia de procuror-şef.

„Niciodată nu mi-au zis să renunţ. Şi la deciziile grele foarte mult m-au susţinut. Când am fost revocată din funcţie, mama a fost cea care m-a încurajat. Eram cumva... Nu ştiu dacă neapărat tristă, dar veneam după un val de evenimente grele, simţeam lipsa tatălui, ştiam că va veni şi momentul revocării. Am sunat-o pe mama mea şi i-am zis: «Mami, ce crezi? Ar trebui să îmi dau demisia sau să aştept să fiu revocată?». Iar mama mi-a zis: «Tu, copilă, tu n-ai greşit cu nimic. Tu ţine-te acolo pe poziţie, ţine la principiile tale şi, indiferent de ce se întâmplă, tu nu renunţa la principiile tale». A fost cel mai bun sfat pe care îl puteam primi, acelaşi sfat l-am primit şi de la fratele meu, şi de la omul la care ţin foarte mult şi cu care îmi împart viaţa, şi de la prietenii mei. Am avut acea conferinţă de final, în care am spus lucruri în care am crezut cu adevărat, şi imediat ce s-a terminat, prima care m-a sunat a fost mama şi mi-a zis: «Sunt mândră de tine». La fel a fost şi la Bruxelles. A fost interesantă procedură, toţi trei candidaţii am stat în camere separate şi ne-au rugat să nu folosim telefoanele. Nu ştiam ce s-a întâmplat, am terminat, am ieşit şi primul lucru a fost să o sun pe mama şi tot asta mi-a zis: «Sunt foarte mândră de tine». Şi atunci am ştiut că e bine. Mama e foarte obiectivă, nu spune lucruri pe care nu le crede“.

