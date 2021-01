Asistentul medical care a cărat pacienţii în spate la Balş: „Ţipau, trăgeau de noi“

Ionuţ Durbală se afla printre cadrele medicale care tocmai ieşiseră din zona de Covid în momentul în care a izbucnit incendiul la Spitalul de Boli Infecţioase Matei Balş, din dimineaţa de vineri, 29 ianuarie. El şi colegii erau în zona verde, fără echipamente de protecţie, când au început să simtă fumul şi să audă strigătele de ajutor.

"Eram pe secţie. Am văzut foarte mult fum. M-am panicat, nu ştiam ce să fac. De la parter se auzeau ţipete....Ajutor!... E foc... Ard pacienţii de vii... Eu şi colegii mei de pe secţie ne-am adunat şi am coborât toţi, apoi am început să scoatem oamenii din zona de foc", a povestit asistentul medical la Antena 3.

"Am luat pacienţii pe umăr, i-am cărat în spate. Bineînţeles că am oprit oxigenul la toţi, Când a început nu aveam echipamentul corespunzător pentru secţia COVID, dar în momentele alea nimeni nu se mai gândea că intră în zonă COVID fără echipament de protecţie. Totul s-a întâmplat foarte repede. Nu ne gândeam decât să scoatem cum putem oamenii de acolo. Eram foarte speriaţi, şi eu, şi colegele mele.





Pacienţii ne ţineau de mâini, ne implorau să-i scoatem de acolo. Ţipau, trăgeau de noi. Pe cine să iei mai întâi? Spuneau că nu mai pot respira... vă daţi seama, le deconectasem sursa de oxigen, era mult fum. Până să vină echipele de salvare, noi duceam pacienţii în spatele pavilionului şi îi lăsam acolo jos, pe pături. Urcam repede să luăm alţi oameni. În momentele alea nu mai simţeam frig, nimic. Era multă apă şi totul s-a derulat foarte repede", a mai povestit Ionuţ Durbală.

În intervenţia televizată, asistentul medical a făcut un apel către cei care anchetează cazul incendiului de la Matei Balş în urma căruia au murit 5 pacienţi. "Îi rog pe domnii anchetatori să aibă în vedere că doamnele infirmiere, toate colegele mele, au făcut doar bine, nimic rău", a spus tânărul.

Ionuţ Durbală este printre cele mai tinere cadre medicale de la "Matei Balş". Asistentul medical este căsătorit şi este tatăl unui copil de 3 ani.

