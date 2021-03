Şeful Gărzii de Mediu, despre cazul Sinteşti, unde tone de deşeuri sunt depozitate ilegal şi arse: Cumva, sclavia asta modernă a fost susţinută până acum

”Nu Garda de Mediu sau Poliţia Română sunt instituţiile care trebuie să găsească soluţii pentru problemele sociale, problemele de infrastructură, sunt foarte multe probleme care au concurat în timp şi, cumva, sclavia asta modernă a fost susţinută până acum”, consideră el.

”Acolo avem o problemă socială, din păcate. Nu mai ţine de Garda de Mediu sau doar de Poliţia Română. Ţine de autorităţile locale care nu şi-au făcut treaba până acu timp de 30 de ani, ţine de statul român în sine, prin instituţiile mari pe care le are. Care este schema, relativ simplă: sunt nişte oameni în faţă, pe strada centrală, cu case mari, frumoase, cu multe turle, care valorifică munca unor oameni extraordinar de săraci, cei mai săraci, poate, din România, care se găsesc la o sută de metri mai încolo, în spate, acolo unde nu ajunge nimeni. Şi cât vezi cu ochii acolo vin camioane, cu cabluri din reţelele naţionale de transport curent - şi iarăşi cineva, nişte autorităţi ale statului ar trebui să vadă cum ajung cablurile alea acolo – cu cauciucuri, cu materiale plastice, cu orice îţi poţi imagina că are fier şi plastic sau cauciuc şi pot fi despărţite sub temperaturi ridicate. Şi asta se întâmplă acolo: cât vezi cu ochii, sunt vetre de 10-20 de metri pătraţi unde se ard astfel de materiale, chiar şi deşeuri ca să scapi de ele şi pe partea cealaltă a străzii centrale, unde se arde mai puţin jar sunt şi nişte sere ale căror produse ajung pe pieţele noastre sunt depozite ilegale de deşeuri. Oamenii deschid porţile aflate la stradă, sunt tranzitate curţile lor până în spate, intră TIR-urile şi camioanele, deversează deşeurile şi asta se întâmplă”, a declarat, sâmbătă, la Digi 24, Octavian Berceanu, vorbind despre localitatea Sinteşti.

El a atras atenţia asupra situaţiei copiilor din Sinteşti, despre care spune că vor fi nişte adulţi bolnavi.

”Sunt sute de copii, sunt mulţi, foarte mulţi ai impresia că s-au mutat şcolile şi grădiniţele în stradă, de fapt asta se întâmplă acolo. Copiii aceia până la genunchi stau în nămol, ei nu pot să meargă în altă parte, nu au nicio posibilitate. (...) La 20 de ani, oamenii ăia sunt deja bătrâni. Ai probleme şi boli pe care le au adulţii, la un copil de 10 ani, ai tot timpul şi de-a lungul vieţii nevoie de asistenţă medicală”, susţine el.

Berceanu consideră că principala rezolvare ar fi prevenţia, pentru ca oamenii de acolo să îşi da seama ce se întâmplă cu sănătatea lor, el subliniind şi importanţa ”oamenilor cu putere politică, care să ia nişte măsuri”.

”Singuri facem pe termen scurt şi mediu, pe termen lung nu ave cum să facem faţă pentru că celelalte instituţii ale statului trebui să vină şi să găsească soluţii. Nu Garda de Mediu sau Poliţia Română sunt instituţiile care trebuie să găsească soluţii pentru problemele sociale, problemele de infrastructură de exemplu, sunt foarte multe probleme care au concurat în timp şi, cumva sclavia asta modernă a fost susţinută până acum”, mai afirmă Berceanu.