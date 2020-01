5.000 de vouchere de câte 9.000 de lei pentru bucureştenii care îşi casează maşinile poluante. Prioritate au cei care sunt vizaţi de taxa Oxigen

Proiectul, introdus pe ordinea de zi suplimentară, a fost adoptat cu 32 de voturi favorabile, 6 abţineri şi 7 împotrivă.

Pentru implementarea programului se aprobă acordarea în perioada 2020-2021 a 5.000 de eco-vouchere în valoare de 9.000 de lei/eco-voucher. Acordarea unui singur eco-voucher se va face, la cerere, în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat ce are norma de poluare non-Euro, Euro 1 sau Euro 2, arată. Pentru acordarea eco-voucherului vor avea prioritate persoanele cu domiciliul stabil în perimetrul ZACA ce deţin în proprietate un autovehicul intens poluator înmatriculat şi înregistrat la acelaşi domiciliu cu cel al proprietarului.

Eco-voucherele vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de autoturisme noi cu norma de poluare care să asigure un nivel redus de emisii - Euro 6, non-diesel, electrice sau hibride, alte mijloace alternative de locomoţie noi, non-diesel sau electrice, obiecte electrocasnice cu clasa energetică superioară (aparate frigorifice, maşini de spălat rufe/vase, uscător de rufe, aparate de aer condiţionat, plite electrice, cuptoare electrice, aspiratoare) sau electronice (televizoare, DVD player, Blue-Ray player, staţii de lucru, monitoare pentru staţii de lucru, laptop, tablete, imprimante laser/inkjet).

Prevederile proiectului vor fi aplicate persoanelor fizice sau familiilor care deţin în proprietate un singur autoturism poluant din categoria non-Euro, Euro 1 sau Euro 2.

Programul va fi derulat în baza unui regulament aprobat prin dispoziţie de primar general.

Sumele necesare implementării programului vor fi asigurate din bugetul local al Municipiului Bucureşti.

Cât costă taxa Oxigen

Reamintim că pentru maşinile non-Euro, taxa pe 1 an este de 1.900 de lei, cea pe 6 luni 1.100 de lei, cea pe o lună 300 de lei şi cea pentru o singură zi 15 lei. În cazul maşinilor Euro 1, taxa pentru o zi rămâne tot de 15 lei, dar scade la 250 de lei pentru o lună, la 1.000 de lei pentru 6 luni şi la 1.700 de lei pentru 1 an. Similar, pentru maşinile Euro 2, taxa pentru o zi este tot de 15 lei, dar cea pentru o lună este de 200 de lei, cea pentru 6 luni de 900 de lei şi cea pentru 1 an este de 1.500 de lei.

Şoferii maşinilor Euro 3 vor scoate din buzunar 5 lei pentru o zi, 100 de lei pentru o lună, 450 de lei pentru 6 luni şi 700 de lei pentru un an, în timp ce şoferii maşinilor Euro 4 vor fi taxaţi cu 5 lei pentru o zi, 80 de lei pentru o lună, 350 de lei pentru 6 luni şi 500 de lei pentru un an.

Care sunt sancţiunile

Hotărârea prevedea amenzi între 1.500 şi 2.000 de lei pentru cei care sunt obligaţi să plătească taxa şi nu o fac. Prevederea înjumătăţirii amenzii dacă aceasta este plătită în termen de 15 de zile se aplică. Poliţiştii locali, cei care activează în cadrul Brigăzii Rutiere, dar şi împuterniciţii direct ai Primăriei pot să aplice amenda. Verificările vor fi realizate prin sisteme video, inexistente deocamdată în Bucureşti pentru a verifica automat plata taxei, ori direct în trafic de către cei care pot aplica legal amenda.

Maşinile scutite de plata taxei

Dincolo de maşinile electrice, hibride şi maşinile Euro 5 şi Euro 6, mai sunt scutitie şi maşinile adaptate pentru persoane cu handicap şi care care sunt dotare cu sisteme GNL, GNC şi GPL dacă se înscriu în norma de poluare Euro 3. De asemenea, vor fi exceptate de la taxa Oxigen autovehiculele care aparţin autorităţilor, precum şi cele istorice şi cele ale posturilor de radio şi TV.