VIDEO Un club din Capitală, acuzat de transfobie după ce o femeie trans a fost jignită de bodyguarzi. Activiştii şi activistele LGBT anunţă protest

O tânără trans a fost victima transfobiei într-un club din Bucureşti. Aceasta afirmă că a fost jignită de către bodyguarzii clubului Apolo 111, care au făcut referire la ea folosind genul masculin.

„Dacă vezi o fată Trans, nu i te adresezi la masculin. A fost intenţionat, a fost clar transfobie, pentru că eu nu aveam legătură cu coada de la intrare, ci ieşeam din baia fetelor. Şi m-au văzut ieşind şi au început să strige tare, arătând înspre mine „Uitaţi băiatul. Întrebaţi-l pe el”. Clubul a avut în trecut evenimente pentru persoanele minoritare sexual. Nu este ok să invalidezi indetitatea de gen a unei persoane”, a spus Antonella Lercă, sâmbătă, pentru „Adevărul”.

Tânăra trans a postat pe Facebook cum s-a desfăşurat incidentul.

„Club cu petrecere pe tema LGBT.

Totul bine şi frumos. Mă îndrept spre spaţiu de fumat: o ieşire din club prin spate păzită de un bărbat sumbru la vreo 40 ani cu burtă şi păr tuns scurt, periuţă.

Când dau să deschid uşa, aud din spate:

-Auzi,cred că ai brandul mai mare decât al meu!

Ma opresc şi mă îndrept spre el

Nu înţelesesem ce vrea...

-Mă scuzaţi? La care el:

-Muşchii, mâna....e mai mare ca a mea.

Am înlemnit.

-Nu, dragul meu, nu am mâna mai mare ca a ta.

Şi îmi pun palma mea în palma lui dublă, vizibil mai mare, cu unghii netăiate şi tocite.

-Uite, vezi? E mai mică.

-A da! Spune el (eu râd triumfătoare).

Nu mai ies la fumat că m-au luat nervii. Mă îndrept spre baie să mă uit în oglindă, să văd ce e în neregulă cu mâna mea, să mă dau cu pudra pe faţă, să ascund orice urma de masculinitate, să nu mă mai oprească lumea ( asta era în capul meu). Ies din baie. Coada la intrare de vai doamne. Lumea aştepta liniştită să fie lăsată să intre, de doi bodyguarzi care stăteau în capul cozii şi îi ţineau pe loc.

Mă strecor printre ei să intru din baie în sala cu muzica. Unul din bodyguarzi strigă puternic în faţa tuturor:



-Uitaţi! Întrebaţi băiatul dacă nu e plin clubul! Îndreptând degetul spre mine. Am paralizat pe loc. Mi a fost invalidata identitatea de doua ori ăn acelaşi loc la o petrecere cu tematica LGBT.



Wtfk is wrong with me? De ce nu am passing? Simt că toţi sunt cu ochii pe mine. Îi răspund:



- M-ai controlat între picioare să vezi tu că sunt băiat?

- Nu, dar spune-le că e plin în sala de dans şi de aia îi tin la coadă!, spune el.

-Dar ce sunt dragă, eu? Ghid turistic? Şi ma îndrept către ieşire.



NU MA SIMT SAFE

NU E UN LOC PENTRU MINE

CHEM UBERUL ŞI PLEC

Încă o seara transfobă”, a postat femeia pe Facebook.

Mai mulţi oameni care au fost martori la incident au luat atitudine şi au filmat reacţiile bodyguarzilor şi ale patronului. „Totul bine şi frumos şi arde micul Paris până când vă bateţi joc de o femeie trans romă şi lucrătoare sexuală şi o forţaţi să plece. Bodyguarzii s-au purtat execrabil şi NU exista scuza că ei „sunt noi” într-un loc care se vrea queer şi trans friendly, un spaţiu chipurile safe. Ruşineeee. (A fost prima şi ultima data când am călcat la Apollo)”, a scris o femeie pe Facebook, vineri seara.

Reprezentanţii clubului se apără şi spun că „nu l-a dat nimeni afară”.



Mai mulţi activişti şi activiste, prezente în club au încercat să stea de vorbă cu patronul şi au cerut explicaţii pentru atitudinile transfobe manifestate faţă de Antonella Lercă.



În urma incidentului, mai mulţi activişti şi activiste dar şi ONG-uri pentru drepturile omului au semnat o scrisoare deschisă către @Apollo111, barul unde a avut loc incidentul.

„În seara de 06.12.2019, în cadrul eveniment cu tematică LGBTQIA+ Lil’ Paris Is Burning - Pose, personalul de pază al clubului Apollo 111, gazda evenimentului, a agresat-o în mod transfob pe activista transgen roma Antonella Lerca Duda. În repetate rânduri, personalul de pază al clubului Apollo 111 s-a referit la Antonella cu pronume de gen greşite, a făcut remarci ostile faţă de fizicul ei şi a folosit cuvinte peiorative la adresa persoanelor queer si trans prezente la eveniment.

În condiţiile în care Apollo 111 a găzduit acest eveniment, considerăm inadmisibil şi greşit ca această întreprindere să adăpostească personal cu astfel de comportament şi gândire, ce denotă o neînţelegere profundă a diversităţii identităţilor de gen, expresiilor de gen şi orientărilor sexuale. Mai mult, considerăm că astfel de atitudini, ce izvorăsc din ignoranţă, dau naştere la ură şi violenţă faţă de persoane şi comunităţi marginalizate din România”, se arată în scrisoarea deschisă.

Activiştii şi activestele vor să atragă atenţia asupra faptului că organizaţiile ce găzduiesc evenimente dedicate grupurilor vulnerabile au responsabilitatea educării şi formării personalului, astfel încât spaţiul pe care îl pun la dispoziţie unei comunităţi vulnerabile să fie unul în care membrii acestei comunităţi se simt în siguranţă. „Agresiunile bazate pe caracteristicile pentru care aceste comunităţi sunt vulnerabilizate demonstrează incongruenţa unei organizaţii cu nevoile comunităţii alături de care se solidarizează şi pe urma căreia generează profit. Considerăm absolut necesare scuze publice faţă de Antonella şi comunitatea transgen alături de o remediere a situaţiei gândită, planificată şi implementată alături de experţi de gen şi orientare sexuală. Recomandăm în acest sens un training de gen şi orientare sexuală pe o durată de minim şase luni, cu întâlniri bi-lunare, asigurat financiar de către Apollo 111 pentru toţi angajaţii săi, alături de terţii ce îşi desfăşoară activitatea în incinta clubului (de ex. personalul de pază). Acest training trebuie condus de către un expert de gen ales cu sprijinul SexWorkCall şi are ca scop formarea personalului pentru a putea sprijini astfel de evenimente”, mai arată semnatarii scrisorii.

Prin intermediul acestei scrisori, se doreşte tragerea unui semnal de alarmă îndreptat către toate organizaţiile, barurile şi cluburile care organizează petreceri cu tematică LGBTQIA+. „Ce s-a întâmplat la Apollo 111 nu este o întâmplare izolată pe scena bucureşteană, ci reprezintă reproducerea unui tipar de comportament transfobic şi homofobic cu care comunitatea LGBTQIA+ din România se confruntă în mod regulat. Ne dorim aliaţi responsabili şi preocupaţi de bunăstarea emoţională, psihologică şi fizică a comunităţii LGBTQIA+ din România”, spun reprezentanţii/ele mişcării LGBTQIA+ din ţară.