Răspunsul sindicaliştilor de la metrou: Domnule Cîţu, sunteţi, alături de Drulă, autorul moral al eventualelor viitoare incidente grave la metrou

"Domnule Câţu, ca prim ministru ai obligaţia să asiguri bună funcţionare a metroului, şi tu, şi Drulă. Prin legea bugetului impuneţi un buget la Metrorex care va conduce la accidente si incidente grave. Sunteţi aşa de cinici. căci doriţi să faceţi asta prind semnătura celor impuşi în C A. Domnule Premier, ultima adresă a salariaţilor din metrou vă cerea să mediaţi de urgenţă situaţia, vă explica ca în calitate de ministru al finanţelor publice aţi semnat un buget 202 cu pierderi, iar acum în 2021, aţi impus reducere cheltuielilor salariale la nivel de 2019", afirmă reprezentanţii "Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou", duminică, într-o postare pe Facebook.

Aceştia susţin că premierul este, alături de ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, "autorul moral al eventualelor, viitoare incidente grave la metrou".

"Sunteti alături de Drula, autorul moral al eventualelor, viitoare incidente grave la metrou. Cum să dai în 2020, cu mare fast, magistrala 5 de metrou în exploatare, pentru asta să aprobi angajarea de personal in 2020, pentru bună exploatare în condiţii de siguranta feroviara, iar în 2021 să ceri disponibilizarea acelor salariaţi. Păi nu mai sunt aceleaşi standarde de calitate??!. Nu mai este nevoie de siguranţa feroviară????!!!!! De aceea te consideram cinic domnule premier. La fel si pe mândra Drulă. Oamenii nu vor uita niciodată ce faceţi acum. Nu veţi scăpa de rigorile legii. Că tot invocaţi că nimeni nu e mai presus de lege. NIMENI, DECI NICI VOI", adaugă aceştia.

Sindicaliştii de la metrou comentează şi afirmaţia premierului potrivit căreia nimeni nu e mai presus de lege.

"Ok. Punem o intrebare dl. Cîţu,. Dacă programul de guvernare al Guvernului Cîţu este lege, având în vedere ca e votat de Parlament la investirea Guvernului şi daca în acest program este prevazută o creştere anuala a punctului de pensie pentru a acoperi rata anuala a inflaţiei şi minim 58,5% din rata de creştere anuală a venitului mediu brut pe economie de ce in anul 2021 nu creste valoare punctului de pensie? Acel demnitar care se afla într-o funcţie publică şi nu respectă o lege poate fi acuzat de Abuz în serviciu. Cred ca organizaţiile de pensionarii ar trebui sa ia foarte în serios aceasta varianta. Cu banii ăştia care nu li se dau, desi legea obliga, ar putea sa acopere jumătate din creşterea preţului la pâine din acest an", susţin aceştia.

Premierul Florin Cîţu a anunţat, duminică, măsuri după protestul de la metrou pe care-l consideră ilegal. Premierul cere recuperarea prejudiciului de la cei care se fac vinovaţi, constituirea Metrorex ca parte civilă în procesul de recuperare a sumelor, dar şi reducerea salariului cu o zi pentru toţi cei care au participat. ”Nu voi permite să fim şantajaţi”, a afirmat premierul.

”Nimeni nu este mai presus de lege! Şi ca să mă asigur, acestea sunt măsurile pe care le impun, ca urmare a acţiunii ilegale de la metrou, condusă de fostul deputat PSD, Ion Rădoi:

recuperarea prejudiciului la nivelul societăţii comerciale şi imputarea sumei stabilite ca prejudiciu celor care se fac vinovaţi;

constituirea Metrorex ca parte civilă în evantualele procese de recuperare a daunelor;

Metrorex va stabili clar cine a participat la acţiunea ilegală şi va reduce salariul acestora cu o zi;

instituţiile statului trebuie să-i ajute pe cetăţenii şi societăţile comerciale să recupereze pierderile cauzate de acţiunea ilegală;

sesizări penale care au fost deja făcute”, a scris, duminică, pe Facebook, Florin Cîţu.

Premierul afirmă că nu va permite şantajul

”În mandatul meu, nu voi permite să fim şantajaţi de un grup de oameni organizaţi în stil mafiot. Aşa cum e firesc, orice negociere se va face cu respectarea strictă a legii. REFORMA companiilor de stat continua”, afirmă prmierul.

Circulaţia metrourilor a fost blocată, vineri, după ce câteva sute de angajaţi ai Metrorex au coborât pe calea de rulare.

Protestul, considerat ilegal de către autorităţi, s-a încheiat vineri seară.

Metrorex a depus plângere pentru terorism, iar ministrul Cătălin Drulă a sesizat DNA.