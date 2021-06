Robert Turceascu şi-a împărţit gunoiul menajer, în semn de protest, cu Clotilde Armand şi Romprest  - VIDEO

Robert Turcescu a explicat că lui nu i s-a ridicat gunoiul din faţa casei de 10 zile, astfel că l-a golit în doi saci pe care i-a dus la sediile celor două părţi pe care la consideră responsabile pentru această situaţie.

„Am ajuns la sediul Romprest, o să le las şi lor, aici, un sac de gunoi. (…) Până se tranşează bătălia asta în instanţă sau în alte context – poate se bat, până la urmă la propriu – am sacul nr. 2 pregătit în maşină, scrie pe el Romprest. (…) Bucureştenii Sectorului 1 sunt astăzi prizonierii unui război între Clotilde Armand şi şi Compania Romprest. Jumătatea cealaltă de pubelă pe care am golit-o aseară o las chiar aici, la intrare, unde scrie Romprest. Bine, sunt mai multe societăţi aici, n-au nicio vină ceilalţi. Sper să admită că e o formă de protest şi că cei de la Romprest vor şti ce să facă, la un moment dat, cu acest sac, aşa cu am ştiut ce să facă de-a lungul timpului cu toţi sacii de gunoi din bucureşti. Repet: suntemprizonierii unui război mizerabil – şi la propriu, şi la figurat! Un război despre care ştim cu toţii – că nu suntem naivi – că e pe bani mulţi, că e pe interese foarte multe (…), dar tranşarea unui astfel de război trebuie să se întâmple cu dosare, cu procurorii, cu judecătorii. Nu luându-ne pe noi prizonieri, noi, cetăţenii Sectorului 1”, a spus Robert Turcescu.

Jurnalistul a explicat că şi-a golit în doi saci pubela de gunoi din faţa casei care era umplută de 10 zile. Un sac l-a dus pe treptele Primăriei Sectorului 1, iar celelalt l-a adus la sediul Romprest.

Războiul gunoiului continuă între Primărie şi Romprest

Administraţia Sectorului 1, condusă de primarul Clotilde Armand, este iar în plin scandal şi conflict cu firma care ar fi trebuit să se ocupe de strângerea gunoaielor din Sectorul 1.

Edilul a acuzat „un nou şantaj de tip mafiot” din partea companiei de salubrizare Romprest.

Romprest Service SA a anunţat, marţi, că operatorii staţiilor de sortare/tratare a deşeurilor colectate şi transportate de către companie au limitat activitatea din 22 mai, iar începând cu 1 iunie au suspendat-o integral, din cauza neachitării serviciilor prestate în beneficiul Sectorului 1.

O situaţie similară s-a întâmplat şi la finalul lunii noiembrie 2020, când timp de câteva săptămâni, firma Romprest nu a mai ridicat deşeurile din Sectorul 1, din cauză că Primăria avea la vremea respectivă facturi neplătite de 94 milioane lei. Primarul Clotilde Armand a declarat atunci că facturile ar fi umflate şi din această cauză nu le plăteşte.