Oana Bogdan, arhitectă, despre şansele Bucureştiului de a deveni smart city: „Are marele avantaj de a fi în urmă pe toate planurile“ INTERVIU

Vă pot da exemple de aspecte „smart“ în oraşe precum New York, care are o platformă de(n.r. – date care pot fi folosite în mod liber) spectaculoasă, Torino, care experimentează foarte mult cu tehnologii prin al sau Living Lab, Stockholm, care a primit premiul Smart City 2019 pentru „inovare, deschidere şi conectivitate“ şi pentru eforturile de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă ale locuitorilor (proiectul suedez premiat, GrowSmarter, reuneşte sectoarele public şi privat pentru a integra 12 soluţii de oraş inteligent în domeniul energiei, al infrastructurii şi al mobilităţii), Los Angeles, care are un parteneriat de cercetare colaborativă cu 18 colegii şi universităţi din zona Los Angeles şi care a lansat până în prezent peste 40 de proiecte care utilizează ştiinţa datelor pentru a aborda unele dintre cele mai dificile provocări ale oraşului, dar şi pentru a sprijini procesul decizional bazat pe date la nivelul administraţiei oraşului.