Nicuşor Dan le promite bucureştenilor că nu vor rămâne fără apă caldă şi căldură. „Lanţul datoriilor” dintre Primărie, Termoenergetica şi ELCEN

„Bucureştenii nu o să rămână fără căldură şi apă caldă. Într-adevăr, am preluat o situaţie financiară foarte, foarte complicată pe care în aceste opt luni de mandat am redresat-o destul de mult. Deci nu există acest risc”, a declarat Nicuşor Dan.

El a precizat că Termoenergetica nu va fi închisă.

„Am spus în primele luni de mandat şi menţin şi acum ce am spus atunci, că Termoenergetica nu se pune problema să fie închisă pentru că este operatorul nostru de căldură, am spus că Energetica chiar dacă este una din companiile înfiinţate recent este o companie care va rămâne pentru că este un fel de satelit al Termoenergetica. Nu am spus niciodată că ele două vor fuziona”, a explicat Nicuşor Dan.

Edilul a prezentat şi situaţia în privinţa achiziţionării ELCEN.

„Am exprimat intenţia, în luna ianuarie, de achiziţie a ELCEN, s-au făcut nişte paşi procedurali în această direcţie, s-a făcut evaluarea economică, cât costă ELCEN în momentul de faţă, un miliard 75 de milioane. Mai există nişte proceduri care au fost parcurse, problema este acel miliard 75 de milioane şi pentru asta, cel puţin pentru moment, nu putem decât cu ajutorul Guvernului”, a precizat primarul Capitalei.

Ce variante are Capitala pentru încălzirea cu agent termic

Nicuşor Dan a mai anunţat câteva posibilităţi legate de încălzirea în Bucureşti.

„Sunt explorate trei posibilităţi. Este vorba de o centrală mobilă la fostul CET Titan, apoi au fost identificate şase puncte termice suficient de mari pentru a găzdui tot nişte centrale termice provizorii mai mici şi după aceea mai este şi posibilitatea, care este doar în curs de explorare, ca pe bază de energie electrică, de data asta, să avem nişte pompe de căldură care să funcţioneze la nivelul unui singur CET. CET Titan dacă în momentul în care centrala provizorie va fi instalată ar face cam 100 de giga, deci cam cât toate cele şase locaţii, iar fiecare din cele şase locaţii face cât 4-5 puncte termice”, a transmis Nicuşor Dan.

Bucureştiul riscă să rămână fără apă caldă şi căldură ca urmare a situaţiei Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), principalul producător de energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire al Capitalei, care reclamă sumele mari datorate de Termoenergetica, dar şi datoriile mari pe care, la rândul său, le are către furnizorul de gaze naturale ROMGAZ, care a informat încă din luna mai că, dacă obligaţiile de plată restante nu vor fi achitate, va sista livrarea de gaze. Prin urmare, într-o notificare adresată Termoenergetica, ELCEN avertizează că există riscul repetării situaţiei înregistrate de ELCEN în relaţia cu RADET şi de compromitere a sistemului de termoficare din Capitală.

„Războiul datoriilor” dintre Termoenergetica şi ELCEN

ELCEN, aflată în reorganizare judiciară, a solicitat Termoenergetica plata sumelor restante către companie, care la jumătatea lunii iulie se ridicau la peste 379 de milioane de lei.

În notificarea adresată Termoenergetica, dar transmisă şi Primăriei Capitalei şi ministerelor Energiei, Finanţelor şi Dezvoltării, ELCEN cere şi sesizarea Ministerului Dezvoltării în vederea emiterii unui ordin comun al ministrului Dezvoltării şi al celui al Finanţelor pentru a aloca bugetului local al municipiului Bucureşti cotele defalcate din impozitul pe venit cuvenite, doar pentru plata obligaţiilor către Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti în valoare de peste 504 milioane de lei, reprezentând contravaloarea subvenţiei pentru energia termică livrată populaţiei, în perioada ianuarie - mai 2021.

ELCEN invocă datoria mare pe care o are către furnizorul de gaze naturale şi către furnizorii de servicii auxiliare, care la jumătatea lunii mai se ridica la 181,6 milioane de lei, dar şi o adresă primită de la ROMGAZ la jumătatea lunii mai, care informa că, în situaţia neachitării obligaţiilor de plată, va sista livrarea de gaze naturale către companie.

În notificare, ELCEN avertizează că, dacă toate obligaţiile de plată nu vor fi achitate, există riscul major să se repete situaţia înregistrată de ELCEN în relaţia cu RADET, existând premisele pentru creşterea exponenţială a datoriilor restante, cu consecinţa compromiterii sistemului de termoficare din Bucureşti.

Totodată, ELCEN a anunţat că va apela la toate mijloacele legale pentru recuperarea sumelor datorate de Termoenergetica.

Ce datorii are Primăria Generală către Termoenergetica

În 21 mai, primarul Capitalei Nicuşor Dan afirma că Primăria Capitalei a acumulat datorii de 400 milioane lei către Compania Municipală Termoenergetica, reprezentând contravaloarea subvenţiei pentru energia termică livrată populaţiei, însă această întârziere va fi recuperată, având în vedere că în perioada verii subvenţia este mult mai mică.

„E vorba de subvenţie, după cum ştiţi, situaţia financiară a Primăriei nu a fost cea mai fericită, însă vreau să vă anunţ că ne însănătoşim în ritm rapid şi-n special vreau să-i anunţ pe oamenii cu care avem relaţii contractuale că ne ţinem de cuvânt, plătim şi că începem să devenim foarte serioşi în relaţia cu ei. Da, pe partea financiară am acumulat datorii care sunt în jur de 400 de milioane, datorii din partea Primăriei către Termoenegetica şi de la Termoenergetica către ELCEN, numai că aceste datorii vor fi recuperate pentru că a trecut perioada de iarnă, în care subvenţia era foarte mare, iar noi dacă vom plăti, vom continua să plătim subvenţia la acelaşi nivel lunar, între 60 şi 80 de milioane de lei, cum am făcut-o până acum (pentru că acum subvenţia lunară e mult mai mică), o să recuperăm”, afirma Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă există riscul ca bucureştenii să rămână fără căldură şi apă caldă.