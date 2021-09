Nicuşor Dan a anunţat ar putea fi lansate proceduri de achiziţii pentru o staţie de tratare a deşeurilor şi managementul traficului auto, în toamna lui 2022

AHK România organizează, joi, în sistem hibrid, o nouă ediţie a conferinţei Cities of Tomorrow, cu tema "Cities in Dialogue II: New Green for New Generations".

"Probabil, componenta cea mai importantă de poluare vine din traficul auto. Există o soluţie care este relativ ieftină şi relativ rapidă: managementul traficului cu noua tehnologie. Finanţarea depinde de PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, n.r.), dar sunt destul de optimist că, într-un an de acum înainte, deci în toamna anului viitor, vom lansa o achiziţie pentru tot ce înseamnă infrastructură şi tehnologie pentru acest sistem integrat de management al traficului", a mai spus edilul Capitalei..