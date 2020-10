FOTO Casa celei mai cunoscute prostituate din România, Miţa Biciclista, a fost renovată. Cum arată acum locuinţa curtezanei de pe Calea Victoriei

Lucrările de consolidare a clădirii istorice Miţa Biciclista din Piaţa Amzei, derulate de grupul spaniol Mantor au fost finalizate, iar investiţia s-a ridicat la suma de 4,5 milioane de euro.

Potrivit companiei, în lucrările de consolidare au fost implicaţi sute de oameni, pe toate specialităţile: structură, faţadă, faţada ventilată din bucata de clădire nouă, electricieni, instalatori, rigipsari, pietrari, faianţari, parchetari, cei care au restaurat uşile şi ferestrele de lemn, cei care au reparat cornişele.

„Nu aveam experienţă într-o lucrare similară. Aveam multe experienţe în construcţii noi, dar nu făcusem niciodată o restaurare. Şi aici nu vorbim de o restaurare oarecare, ci de restaurarea unei clădiri protejate, monument istoric, cu o faţadă plină de detalii şi sculpturi. Într-un singur cuvânt, a fost vorba de artă. Noi eram obişnuţi să lucrăm cu muncitori, iar aici a fost nevoie să lucrăm cu artişti. Am fost obligaţi să păstrăm orice detaliu din casa originală. Apoi, locaţia a fost una ultracentrală, cu acces greu pentru un şantier. Casa este situată lângă Ambasada Franţei, aşa că au existat şi restricţii suplimentare. A trebuit să desfiinţăm şi un corp din spatele clădirii. Am făcut-o cărămidă cu cărămidă”, a spus Tomas Manjon, co-fondator Mantor.

Clădirea Miţa Biciclista din Piaţa Amzei a fost construită la începutul secolului al XX-lea, cu faţadă în stil Art Nouveau, după un proiect realizat de arhitectul Nicolae C. Mihăescu şi renovată în anul 1980. Imobilul, declarat monument de arhitectură în stil baroc, a rămas un simbol al Capitalei datorită notorietăţii Mariei Mihăiescu, curtezană celebră şi prima femeie din Bucureşti care a mers pe bicicletă, conform unor surse jurnalistice.

Pistol din perioada interbelică găsit ascuns

„Restaurarea a presupus un fel de călătorie în timp prin care am readus la viaţă o clădire abandonată de ani de zile. Arhitect a fost doamna Constanţa Carp, a cărei experienţă în astfel de proiecte a contat enorm. Am întâmpinat şi unele situaţii neprevăzute. Când faci o casă de la zero, ştii cam ce paşi trebuie să urmezi. Acum, practic am demontat toată casa pentru a consolida structura de rezistenţă şi apoi am pus toate lucrurile la loc. Au existat şi surprize plăcute, ca de exemplu momentul în care am găsit un pistol din perioada interbelică ascuns între cărămizi. Clădirea este o adevărată minune şi a fost o plăcere să lucrăm la ea. Am reparat ceea ce stricase timpul”, a mai precizat Tomas Manjon.

Lucrările de consolidare a casei Miţa Biciclista s-au desfăşurat în două faze: prima, de structură şi o parte din instalaţii, a durat doi ani, iar cea de-a doua, pentru finisaje şi restul instalaţiilor, a durat încă un an şi două luni. Clădirea fost readusă la viaţă şi au fost respectate toate detaliile arhitecturale care i-au conferit statutul de „operă de artă” a Bucureştiului.