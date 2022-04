Averile candidaţilor pentru funcţia de judecător CCR. Veniturile şi proprietăţile lui Licu şi Dănileţ

Primul judecător constituţional căruia îi expiră mandatul este Valer Dorneanu. În locul său, sunt propuşi: Bogdan Licu (propunere PSD) şi Cristian Dănileţ (propunere USR). Audierea lui Licu şi Dănileţ a fost programată miercuri 27 aprilie 2022 în Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor.

Potrivit ultimei sale declaraţii de avere, publicate la începutul lunii aprilie 2022, Bogdan Licu, care ocupă postul de prim-adjunct al procurorului general al României, are în proprietate două terenuri unul de 2.370 mp (agricol şi intravilan) în Baloteşti, judeţul Ilfov, şi unul de de 538 mp (intravilan) în comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi.

Împreună cu soţia sa, fost ofiţer SRI, în prezent pensionar, Bogdan Licu mai deţine: o casă de aproximativ 250 mp în Baloteşti, judeţul Ilfov, două apartamente (115 mp şi 117 mp) în Bucureşti şi un apartament de 75 mp, cumpărat în 2020, în Năvodari, judeţul Constanţa.

La capitolul autoturisme, Licu deţine o Toyota Land Cruiser fabricată în 2018 şi cumpărată în leasing, dar şi o Honda CRV, fabricată în 2013.

Declaraţia de avere a lui Bogdan Licu mai arată că acesta a vândut, în 2020, un teren de 1.238 mp, în localitatea Moroieni, din judeţul Dâmboviţa, în valoare de 30.000 de euro. De asemenea, ultima declaraţie de avere a lui Licu arată că prim-adjunctul procurorului general i-a vândut lui Bulcak Abdulkadîr două apartamente în Bucureşti, la preţul de 270.000 de euro, bani plătiţi eşalonat în perioada 2017 – 2021.

În conturi, Bogdan Licu are aproximativ 37.000 de euro, aproximativ 60.000 de lei şi 7.500 de franci elveţieni. De asemenea, Licu a luat un împrumut de 150.000 de euro de la Mircea Tudor. Datoria este scadentă în 2025. În plus, Bogdan Licu are două credite de 70.000 de euro şi 62.000 de lei la Alpha Bank.

La capitolul venituri, Bogdan Licu declară suma de 253..437 de lei (aproximativ 4.200 de euro lunar) salariul de prim-adjunct al procurorului general şi diferenţe salariale de 20.000 de lei. Din închirierea unui imobil, Licu a câştigat în 2021 16.800 de euro, ceea ce înseamnă 1.400 de euro lunar. La asta se adaugă veniturile soţiei: 84.000 de lei din pensie (7.000 de lei lunar) şi 54.000 de lei din servicii de psihologie.

Dănileţ şi-a completat veniturile din drepturi de autor

Ultima declaraţie de avere a lui Cristian Vasilică Dănileţ, publicată în iunie 2021, arată că judecătorul, exclus din magistratură, a câştigat în 2020 aproape 220.000 de lei (aproximativ 3.600 de euro lunar) din activitatea de judecător şi 37.000 de lei diferenţe salariale din perioada în care a fost judecător CSM. Dănileţ a mai câştigat în 2020 aproximativ 41.000 de lei şi 11.000 de euro din drepturi de autor.

În conturi, Dănileţ are 9.500 de euro, 18.700 de lei şi 27.000 de lei (din care 20.000 de lei descoperire de cont). Fostul judecător mai deţine o cotă parte dintr-un apartament din Vatra Dornei şi o maşină VW Passat fabricată în 2012. Declaraţia de avere a lui Dănileţ mai arată că acesta avea de plătit până în octombrie 2021 o sumă de 45.000 de euro ca urmare a partajului.

În vara anului 2022 expiră şi mandatele judecătorilor Mona Pivniceru şi Daniel Morar. Mona Pivniceru a fost propusă de Senat, în timp ce Daniel Morar a fost propunerea preşedintelui României.

Pentru postul eliberat de Mona Pivniceru, PNL a anunţat că o propune pe senatoarea Iulia Scântei, iar USR pe avocatul Péter Eckstein-Kovács.

