A început curăţenia în Cişmigiu. Nicuşor Dan: „Au la dispoziţie o săptămână să pună la punct parcul”

„Avem echipă de 40 de oameni de la ALPAB, au o săptămână să pună la punct Cişmigiul, să tundă iarba. Când o să avem bani, o să ne ocupăm de alei, de mari investiţii vedem la anul, dar în doi ani o să arate toate parcurile cum trebuie să arate nişte parcuri.

Nu este un an, sunt 10 luni, m-am implicat şi am crezut că problema va fi rezolvată. Au avut un plan de acţiuni cu bani, cu suprafeţe. Am făcut şi o rectificare şi am dat mai mulţi bani la parcuri. Este o vină comuna a direcţiei ALPAB şi a companiei de parcuri care nu a făcut lucrurile aşa cum trebuia”, a explicat primarul oraşului Bucureşti.

Primarul Capitalei a anunţat că ar putea fi externalizat serviciul de curăţenie din parcuri.

„Externalizare înseamnă să facem o achiziţie publică... Dacă vom lua această decizie înseamnă ca o firma să facă curat pe alei, pe iarbă, să golească coşurile de gunoi”, a precizat Nicuşor Dan.

Săptămâna trecută, Nicuşor Dan a anunţat că a preluat cu statut interimar conducerea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement (ALPAB). Primarul a spus că directorul demis nu a putut să rezolve problemele care pornesc „din decizia fostei administraţii de a muta activitatea pe companii”.

Nicuşor Dan a anunţat că va convoca şi o şedinţă a Consiliului gneral, pe 1 septembrie. Consilierii vor discuta despre desfiinţarea companiei de parcuri, desfiinţarea companiei de arbori şi despre ridicarea exclusivităţii companiei de parcuri.