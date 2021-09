O tânără din Chişinău a murit după procedura de fertilizare in vitro. Familia sesizează Procuratura

Într-o conferinţă de presă la IPN, Ştefan Sârbuleţ, soţul tinerei, a comunicat că procedura le-a fost recomandată de către un medic de la Clinica „Terramed”, care le-a spus că este singura modalitate de a concepe copii. După un tratament pre-operaţie, la 26 august a avut loc intervenţia chirurgicală, în care tinerii i s-a oprit inima. Deşi rudele au insistat ca tânăra să fie transportată la „MedPark”, conducerea „Terramed” a decis să o ducă la Institutul de Medicină Urgentă, unde o aştepta un medic ca să o consulte.



Bărbatul spune că, până la intervenţie, au fost informaţi despre riscurile pe care le poate avea procedura de fertilizare in vitro, însă nimeni nu le-a vorbit despre riscul de deces.



Veronica Cernogal, naşa soţilor Sârbuleţ, spune că fina sa, Cristina Sârbuleţ, părea sănătoasă, nu suferea de vreo boală cronică şi că toate analizele efectuate înainte de fertilizarea in vitro au fost bune. Femeia spune că personalul de la „Terramed” a manifestat o atitudine blamabilă după acest caz. Au tratat cu aroganţă familia şi nici măcar nu au eximat compasiune sau condoleanţe.



Medicii din afara instituţiei, consultaţi de familie, sunt de părere că decesul tinerei de 30 de ani a survenit din cauza anesteziei administrate.



Angela Ţoncu, mama tinerei, spune medicul care a examinat-o pe fiica sa după operaţia de fertilizare in vitro ar lucra în paralel şi la Clinica „Terramed”, sugerând că acesta a fost motivul pentru care au dus-o la Institutul de Medicină Urgentă, şi nu la MedPark, cum a solicitat familia.



Odată ce va obţine rezultatele expertizei medico-legale, familia va cere o expertiză medico-legală şi peste hotarele Republicii Moldova, a precizat Sorina Arnăuţ, avocata familiei, care cere şi Ministerului Sănătăţii să investigheze acest caz.

În adresarea depusă la Procuratură este specificat şi faptul că instituţia medicală nu le-a eliberat bonuri de casă pentru serviciile plătite: 3 mii de euro pentru operaţie şi 500 de lei pentru fiecare vizită a femeii spital.