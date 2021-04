Vladimir Voronin: În pandemie nici nu poate fi vorba de alegeri, prioritară e sănătatea oamenilor

Vladimir Voronin spune că formaţiunea sa va participa la următorul scrutin electoral, însă acesta nu poate fi organizat în an pandemic. Fostul preşedinte califică drept iresponsabilă intenţia unor forţe politice de a organiza alegeri în acest an.



„În situaţia stării de urgenţă în ţară, ei nu au voie să anunţe alegeri anticipate. Până nu se termină această boală, nici nu putem vorbi de alegeri. Să stea acest Parlament şi poate măcar să prindă mucegai, noi trebuie să avem grijă de cetăţeni, de sănătatea oamenilor”, a spus Vladimir Voronin în cadrul emisiunii „Întreabă Gheţu” de la TV8.



Fostul preşedinte spune că deocamdată nu a reuşit să se vaccineze anti-COVID-19, dar menţionează că este irelevant care vaccin este administrat oamenilor, important este ca serul să fie autorizat la nivel internaţional, să fie eficient şi sigur.



„Eu nu am cetăţenie română, nici eu şi nici ceilalţi membri ai familiei nu suntem vaccinaţi. Principala preocupare acum a tuturor trebuie să fie vaccinarea cetăţenilor, indiferent dacă este vorba de Pfizer, Sputnik, vaccin din China, important e să fie certificat de OMS şi să trecem la vaccinarea în masă”, a mai spus Vladimir Voronin.



Vladimir Voronin n-a ezitat să facă glume pe seama fostului său coleg de partid, Igor Dodon, plecat la Moscova pentru a negocia obţinerea vaccinului rusesc, Sputnik V.



„Cred că nu-i mai permit lui să intre în Kremlin, aşa cum tovarăşa Zinaida Grecianîi îi permite să intre în Parlament şi să desfăşoare conferinţe de presă, nefiind deputat în Parlament, la Moscova au înţeles toţi cine e Dodon, ce prezintă el”, a spus Vladimir Voronin.



Aflat într-o vizită oficială în Federaţia Rusă, liderul PSRM, Igor Dodon, a anunţat că Federaţia Rusă va dona Republicii Moldova 180 de mii de doze de vaccin Sputnik V.