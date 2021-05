Sondaj. Doar trei partide ar accede în Parlamentul de la Chişinău

În acelaşi timp, circa o pătrime din respondenţi nu au decis cu cine vor vota sau dacă vor merge să voteze. Rezultatele se conţin în sondajul sociologic Vox Populi mai 2021, prezentat luni, 24 mai, de Asociaţia Sociologilor şi Demografilor din Moldova.



Din cei circa 75% din respondenţii decişi, 37% ar vota cu PAS, 35,8% – cu BE al Comuniştilor şi Socialiştilor, iar 7,6% – cu PPŞor. Alte formaţiuni nu ar trece pragul electoral.



Întrebaţi cum cred că decurge actuala campanie electorală, aproape 63% din respondenţi au declarat că decurge fără încălcări. 19,5% din intervievaţi au răspuns „cu unele încălcări”, puţin peste 8% au spus „cu mai multe încălcări”, iar peste 9% – nu ştiu.



Aproape 36% din persoanele chestionate consideră că alegerile sunt libere şi corecte, iar circa 44% le consideră parţial libere şi corecte. 14,7% din respondenţi cred că alegerile nu sunt libere şi corecte, iar 5,6% au spus că nu ştiu.



Oamenii au fost întrebaţi şi care este personalitatea politică din Moldova în care au încredere mai mare decât în celelalte. 27,5% din respondenţi au indicat-o pe actuala preşedintă, Maia Sandu, iar 25,6% – pe liderul PSRM, ex-preşedintele Igor Dodon. Cei doi sunt urmaţi de liderul Partidului Comuniştilor, ex-preşedintele Vladimir Voronin, (6,3%), preşedinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi, (4,9%), liderul PPŞor, Ilan Şor (4,6%), primarul capitalei, Ion Ceban (4,3%), iar liderul Partidului Politic Partidul Nostru, Renato Usatîi (4,1%) etc.



De asemenea, respondenţii au fost întrebaţi care personalitate politică s-ar descurca cel mai bine în funcţia de prim-ministru. Cei mai mulţi – 36,2% – l-au indicat pe Igor Dodon. Alţi 11,5% din intervievaţi cred că Ion Ceban, 9,9% – Ilan Şor, 6,7% – Ion Chicu, 5,3% – Renato Usatîi etc.



Sondajul a fost realizat pe un eşantion 1 185 de persoane din 85 de localităţi. Marja de eroare este +/-3%.