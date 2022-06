Sergiu Litvinenco: Moldova are noroc că Veronica Dragalin a decis să se implice în combaterea corupţiei

Ministrul Justiţiei dă asigurări că necunoaşterea sistemului intern al procuraturii reprezintă mai mult un avantaj decât un dezavantaj pentru viitoarea şefă a Procuraturii Anticorupţie, notează IPN.



Potrivit CV-ului său, Veronica Dragalin are experienţă în urmărirea penală a peste 300 de cazuri federale. Viitoarea şefă a Procuraturii Anticorupţie a gestionat în SUA investigaţii internaţionale, ce vizau cazuri complicate de corupţie. Ministrul Justiţiei, membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), spune că Veronica Dragalin are determinarea şi pregătirea necesară pentru a eradica fenomenul corupţiei din Republica Moldova.



„Oricare juriu care alege în baza meritelor, ar fi ales-o de Veronica Dragalin, având în vedere experienţa de procuror federal în SUA, având experienţă bogată în gestionarea dosarelor de corupţie în rândul politicienilor americani. Sistemul juridic din statul California este unul sofisticat şi în egală măsură eficient, ceea ce vorbeşte despre calităţile profesionale remarcabile are Veronicăi Dragalin. Ea vine într-un sistem pe care nu-l cunoaşte, dar acest lucru comportă mai multe avantaje decât dezavantaje. Nu-i va fi foarte uşor, având în vedere resursa umană din Republica Moldova în domeniul procuraturii, dar nu-i va fi uşor şi din cauza faptului că sistemul nostru judiciar nu este ca în SUA”, a spus Sergiu Litvinenco în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Ministrul Justiţiei spune că Parlamentul va aproba toate legile necesare, astfel încât noua şefă anticorupţie să nu se lovească de blocaje legislative în activitatea sa. Sergiu Litivinenco spune că în scurt timp Veronica Dragalin va veni în Republica Moldova pentru a-şi prelua oficial mandatul.



„Republica Moldova are mare noroc pentru că o persoană cu o experienţă de o asemenea anvergură, decide să-şi lase cariera şi decide să vină în Republica Moldova pentru a contribui la eradicarea corupţiei. Dacă va veni cu propuneri de amendare a legislaţiei care nu permite să se avanseze pe anumite dosare, noi va trebui s-o ajutăm, pentru a reuşi să-şi îndeplinească misiunea. Sper că într-o perioadă scurtă de timp va veni în Republica Moldova pentru a-şi exercita funcţia de procuror-şef al Procuraturii Anticorupţie, instituţie fundamentală pentru realizarea promisiunilor privind combaterea marii corupţii”, a mai spus ministrul Justiţiei.



La proba interviului, organizată de CSP, din cei 4 candidaţi, Veronica Dragalin a obţinut cel mai mare punctaj. Potrivit legii, CSP propune procurorului general interimar candidatura Veronicăi Dragalin pentru a fi numită la şefia Procuraturii Anticorupţie.