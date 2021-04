Reforma justiţiei, discutată de Maia Sandu cu preşedintele Comisiei de la Veneţia

„Am reiterat prioritatea în mandatul meu de preşedinte al Republicii Moldova – reformarea veritabilă a justiţiei şi combaterea corupţiei. Am discutat etapele ce trebuie parcurse pentru realizarea acestei priorităţi, dar şi rolul important al expertizei Comisiei în definitivarea reformelor în domeniu. Am apreciat în acest sens contribuţia experţilor din cadrul Grupului de lucru de nivel înalt privind reforma justiţiei sub auspiciul Secretarului General al Consiliului Europei, care este esenţială pentru succesul reformei pe care o promovez”, a spus şefa statului, citată într-un comunicat de presă al Preşedinţiei.



Maia Sandu i-a mulţumit lui Gianni Buquicchio pentru deschiderea cu care Comisia de la Veneţia a reacţionat la solicitările de opinii legate de funcţionarea statului de drept în Republicii Moldova, dar şi pentru implicarea sa personală în încurajarea schimbărilor în justiţia din Republica Moldova.